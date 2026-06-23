近日港區婦聯聯誼會走訪海南，實地考察自貿港建設、免稅經濟及科創產業發展形勢。在國家「十五五」規劃引領下，海南封島開放持續提速，瓊港優勢互補、聯動發展的格局愈發成熟，為兩地商界帶來極大的營商新機遇。
香港商界一直都擔心，海南免稅經濟會與香港形成競爭。今次實地考察暸解，兩地並非此消彼長，而是錯位發展、互利共融。香港長期作為國際品牌樞紐，擁有成熟的品牌運營、國際採購及全球銷售網絡；海南則依託國家零關稅、低稅率的政策紅利，背靠全國龐大消費市場，主攻離島免稅及大眾消費賽道。未來兩地可穩固「香港引品牌、海南拓市場」的協同模式，共建瓊港免稅經濟圈，釋放雙邊商貿潛力，讓香港商品直接面向全國市場。
作為國家高水平對外開放的重要門戶，海南正全面對接國際經貿規則。香港憑藉國際金融、貿易與航運中心的先天優勢，可深度參與瓊港合作示範區建設，推動金融服務、專業人才與商業資源雙向流動。這不單能助力海南完善現代服務業體系，亦能讓香港進一步拓展內地市場，強化自身國際競爭力。
科創領域同樣潛力無限。海南全力布局算力基礎設施，為人工智能產業建造穩固發展根基；香港擁有頂尖學府與國際化人才，在技術研發與落地應用方面獨具優勢。依循「海南算力+香港研發+全球市場」的合作路徑，兩地有望攜手搶佔科創發展先機。
瓊港兩地地緣相近、產業互補，隨着各項利好政策逐一落地，營商環境持續優化，合作空間不斷拓寬。兩地業界把握良機，深化多領域協作，定能順勢而上，在國家發展大局中實現雙贏。
作者為安徽省婦聯特邀代表兼召集人、港區婦聯代表聯誼會副秘書長、青海省政協委員 鄭燕華