近日港區婦聯聯誼會走訪海南，實地考察自貿港建設、免稅經濟及科創產業發展形勢。在國家「十五五」規劃引領下，海南封島開放持續提速，瓊港優勢互補、聯動發展的格局愈發成熟，為兩地商界帶來極大的營商新機遇。

香港商界一直都擔心，海南免稅經濟會與香港形成競爭。今次實地考察暸解，兩地並非此消彼長，而是錯位發展、互利共融。香港長期作為國際品牌樞紐，擁有成熟的品牌運營、國際採購及全球銷售網絡；海南則依託國家零關稅、低稅率的政策紅利，背靠全國龐大消費市場，主攻離島免稅及大眾消費賽道。未來兩地可穩固「香港引品牌、海南拓市場」的協同模式，共建瓊港免稅經濟圈，釋放雙邊商貿潛力，讓香港商品直接面向全國市場。