北水續南下 樓市沒影響

市面上流傳消息：自從富途、老虎及長橋等證券公司因違規接內地客投資香港股市被發現後，內地收緊了資金來港的渠道，不但股市受到影響，連保險及地產市場亦備受拖累，生意少了許多。有人擔心，剛復甦的本港樓市可能會受不住衝擊，因而掉頭回落。 這種說法只屬捕風捉影，與市場的實況相差很遠。現實是北京並沒有收緊政策，而是一如過往，只嚴控與投資相關的資本帳，卻繼續放開與消費相關的往來帳。中國公民出外旅遊，每年都可以兌換等值5萬美元的額度用來消費。

5萬美元不是一個小數目，相當於39萬港元。普通香港人一年甚少有這麼多的消費量。可見國家的外匯政策是走向寬鬆，而非走向收緊。 這筆錢雖然不可以用來買樓付樓價，但可以用來支付買樓時的使費開支，如付律師費、經紀佣，以及印花稅等。有人甚至用來交租、買家電等，都不算犯規，對香港樓市不無幫助。所以，最近在地產市場上，內地客依然步蹤處處，出手十分積極。 不過，近期由於發展商改變策略，寧願賣得慢一些，也不肯再蝕本賣，所以要價普遍提高；導致原本聚焦一手市場的內地客，最近亦有轉投二手市場的傾向。

於地產代理而言，他們寧願推售一手盤，而不是介紹二手樓，因為一手樓劃一定價，不用討價還價，內地客不用擔心被騙。不過，現在一手市場開始貨疏，大陸客唯有轉往二手市場探察。所以，最近二手市場亦多了內地客，尤其是豪宅市場，他們漸成了買方的主要組成部分。 反映二手市場樓價走勢的中原城市領先指數上周報159.04點，按周升0.58%，再創2023年9月初以來的新高。若從今年初起計算，累積的升幅超過一成，升勢非常凌厲。 由於現時的市場仍相當暢旺，筍盤消化得很快，所以買家都不敢觀望，有時遇到業主反價，亦只好死死地氣接受。因為猶豫的風險是心儀單位會被人捷足先登。

當然亦有不少準買家會對一再攀升的樓市感到抗拒，希望等市場沒有那麼熾熱的時候才入市。然而，客觀形勢似乎偏袒賣方。因為美伊停火有望，油價已開始回落，通脹壓力應可舒緩，聯儲局在下半年或許又可以減息。業主在這種形勢下，態度會更加強硬。 再者，本港經濟的韌性甚強，即使在地緣政治這麼緊張的情況下，第一季的GDP仍有5.9%增長，難怪有消息指政府在這個財政年度收到的薪俸稅與利得稅都有可觀增長，在在顯示，香港的樓價上升，並非虛火。