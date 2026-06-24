儘管筆者已於前年登上了織田信長的安土城遺跡，但行程未能包括同在滋賀縣的小谷城，實在是遺憾。所以決定在夏季來臨前來個road trip，把我在名古屋、岐阜和滋賀縣一帶未曾去過的城和戰場一併考察。 登上小谷城跡是本次行程的最大亮點，因為小谷城作為日本五大山城之一，規模相當大，而且標高約495米。不過該城早在1575年便被廢城，現在只剩下一堆頹垣敗瓦，缺乏像樣的路和梯級。儘管如此，這個織田信長用了3年才攻下的城，以及影響日本歷史走向的淺井三姊妹的出生地，是很具歷史價值的。

這次行程筆者早就帶備了登山服裝，出發前一晚在網上得悉小谷山以往曾有熊蹤，但也有網站顯示風險較低，所以沒有想太多。這次行程的最重要經驗是去一個地方之前要先找到它的停車場，否則到時會十分麻煩，而這次竟讓我發現了駕車可直接開到山腰的番所附近，省卻了半小時的登山路程。 剛起步沒多久，便看到「熊出沒注意」的警告牌，幸好有其他行山人士，所以不太擔心。日本人一向對考古發掘都不遺餘力，而且指示牌和說明也充足，對於我這種第一次來兼且日文水平一般的人也問題不大。在到達大廣間之前，看到當地人和政府有為淺井氏及家臣建墓和豎立紀念碑，明顯有人定期拜祭—─日本人對敗者也抱有敬意和同情，不會一沉百踩，令敗者的歷史和遺跡較有機會能保存下來。