體現社群凝聚與文化共融的宗教建築

古物諮詢委員會在最近的會議上，建議將灣仔洪聖古廟及赤柱清真寺列為法定古蹟。洪聖古廟是灣仔區現存最古老的廟宇，屹立原址近180年，臨海而建的古廟見證灣仔區早年發展；而坐落赤柱監獄建築群旁的清真寺，則是香港包容多元種族、信仰與文化的實證。 洪聖古廟位於皇后大道東，供奉受漁民和海上商旅敬拜的「南海之神」洪聖。在唐代，南海神獲封「廣利王」尊號，至宋代更升格為「南海洪聖廣利王」，因此古廟又稱「大王廟」；古廟對面的兩條街道名為大王東街和大王西街，反映古廟的歷史與重要性。古廟所在的地段(內地段第257號)於1847年批租，當時仍屬臨海地段。至1852年，一位名為「Lee Muy」的人以「廟宇看守人」身分，擔任洪聖古廟附近物業轉讓的見證人，故此相信古廟在1847年至1852年間建成。

古廟曾於十九世紀中葉先後兩次重修，當時獲坊眾和華商慷慨捐助，包括採石商泰源石店。泰源石店的參與，反映洪聖信仰廣受推崇，除漁民外，還得到依賴海路運送石材的石匠崇敬。善信的鼎力支持反映古廟不單是地區的重要宗教場所，更飾演凝聚華人社群的角色。 廟內1860年重修的花崗石基座、門廊石柱和「蝦弓樑」，均刻有「清朝咸豐庚申／拾年」(1860年)的製造年份。在1867年，古廟再次重修，廟宇入口的花崗石額上方除了刻有「同治六年」(1867年)，更記載重修獲「闔港眾善信」支持。

古廟以青磚建造，屬一進三開間的傳統建築。門廊建於花崗石基座上，採用罕見的兩側進出布局，左右各有花崗石柱一對，石柱基座雕工精美，柱頂側面飾有人物雕像。柱間以花崗石圍欄相隔，中央一幅圍欄刻有雙龍戲珠圖案。每對石柱以「蝦弓樑」連接，樑上飾有雕工精細的花崗石隔架。

門廊上的佛山窰陶塑脊飾於宣統元年(1909年)燒製，描繪民間傳說中巾幗英雄樊梨花的故事，非常珍貴。古廟內一系列華麗的裝飾，包括一對日神和月神陶塑、博古紋飾，以及彩色花草圖案灰塑，全部工藝精湛，是嶺南傳統建築風格的優秀例子。 至於1937年啓用的赤柱清真寺，是香港第二座歷史悠久的清真寺；關於這座清真寺的由來，要從香港監獄的早期發展說起。 1841年，政府在中環設立香港首座監獄。當時，監獄由警察部同時管理，直至1920年底，監獄署(1982年易名為懲教署)才從警察部分拆出來。當年派駐域多利監獄的獄警，大多聘自印度和巴基斯坦，當時信奉回教的穆斯林獄警，會前往中環些利街回教清真禮拜總堂參加禮拜。

二十世紀初葉，由於域多利監獄過度擠迫，當局開始規劃興建新的羈留設施，包括位處偏遠的赤柱羈留所。被派駐赤柱的穆斯林員工遂向管方請求，劃出土地供他們每日禮拜之用。當年穆斯林員工在室外舉行禮拜的地方，正是現今赤柱清真寺的所在地。 政府其後在赤柱興建新監獄，於是穆斯林員工向監獄監督范克倫(Superintendent John William Franks)請求建造一座永久清真寺。獲得批准後，建造工程於1936年展開，翌年，赤柱清真寺與當時可容納約2,000 名囚犯的赤柱監獄同時啓用。

赤柱清真寺的建立，反映政府尊重不同國籍，以及宗教信仰的需求，實為香港中外文化共融的例證。清真寺的建築草圖由時任總獄警艾哈邁德‧汗(Ahmed Khan)繪製，而建築工人則聘自印度；監獄署許多穆斯林職員在休班時，更自發協助興建工程，彰顯多元文化互助精神。當時清真寺的建造價約為三萬港元，主要由當局出資，同時亦有員工，以及印裔商人阿庫里(Abbas el Arculli)的慷慨捐助。 儘管赤柱清真寺外形簡約，正立面開放式遊廊有馬蹄形和蔥形的裝飾拱券，屋頂的邊緣築有垛口式女兒牆，並以仿宣禮塔的柱子作為裝飾，雖然沒有蓋建圓拱頂或宣禮塔，但依然展現出濃厚的伊斯蘭建築特色。清真寺建築布局對稱，軸線沿東西走向，朝向聖城麥加的「克爾白」(Holy Kaaba，又稱「卡巴天房」) ，禮拜殿內朝拜牆上的「米哈拉布」壁龕，也是指示「克爾白」方向。赤柱清真寺現時主要供懲教署內信奉回教的職員使用。