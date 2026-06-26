前兩個星期香港發生了一件奇聞，相信大家都知道了。一個堂堂的大學實習醫科生，不知道是不是太想做influencer、太想當KOL，竟然將自己操守有問題的行為，都當成生活日常般po上網。結果？就是連同她的醫生男友一起，親手將自己的前途送入火葬場，落得被開除的後果。

我真的很想問一句：你們為甚麼甚麼都要放上網？到底為了甚麼呢？

說穿了，不過是為了滿足自己那種可憐的存在感，想透過網上那些互動，來平伏自己那顆燥動不安的心。但你知不知道，social media其實是毒品？玩得太多、上了癮，最終傷害的只會是自己。在你千個自以為無聊、有趣的分享當中，只要有一篇引來「關公」，就足以令你由網絡紅人變成網絡過街老鼠。到時事主一定又抑鬱又心口痛。這就是典型的現代都市病。