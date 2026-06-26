前兩個星期香港發生了一件奇聞，相信大家都知道了。一個堂堂的大學實習醫科生，不知道是不是太想做influencer、太想當KOL，竟然將自己操守有問題的行為，都當成生活日常般po上網。結果？就是連同她的醫生男友一起，親手將自己的前途送入火葬場，落得被開除的後果。
我真的很想問一句：你們為甚麼甚麼都要放上網？到底為了甚麼呢？
說穿了，不過是為了滿足自己那種可憐的存在感，想透過網上那些互動，來平伏自己那顆燥動不安的心。但你知不知道，social media其實是毒品？玩得太多、上了癮，最終傷害的只會是自己。在你千個自以為無聊、有趣的分享當中，只要有一篇引來「關公」，就足以令你由網絡紅人變成網絡過街老鼠。到時事主一定又抑鬱又心口痛。這就是典型的現代都市病。
「科技發展得太快，我們的心態與法律根本追不上。」在這方面，我承認自己比較古老，但同時我又覺得自己走得很前衛。我一直認為，社交媒體是應該要立法去「禁」的。好像歐美部分國家一樣，限制年齡太小的人士使用。因為這種鋪天蓋地的毒癮，你根本不可能單靠「自律」或者「家長指引」去解決，唯有靠立法才有效。
你或者會覺得我很激進。但回望歷史，很多事情最初大家都以為是安全，甚至是好的。好像香煙，又好像古老西方流行有病就去「放血」，還是由醫生幫病人做的。直到過了一段很長的時間，大家付出代價後，才知道是錯誤的，然後才改正過來。
網絡可能也是一樣。現在大家都覺得social media很好玩很無害。等到有一天，自殺和心理問題嚴重到無法挽回的時候，大家才會驚覺：原來我們一直放了一件含放射性的有害物在身邊，還天天去摸它吻它。
起初問題不大，但問題大了，就回不到起初了。好心你，上少啲網啦。