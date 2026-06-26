記得李怡曾經講過一個故事：一個年輕人跋涉在漫長人生路，到了一個渡口，他已經有了健康、美貌、誠信、機敏、才學、金錢和榮譽7個背包。渡船起航不久，遇到了風浪，險象環生。船員就對那年輕人說，船太小而負荷又太重，要丟一個包。年輕人不捨，船主卻說：不能不捨，有失才有得。

年輕人想了一會，就把「誠信」這個包丟到大海去了。

如果你是那個年輕人，你會丟去哪一個？

想一想，沒有幾多個人的生命可以同時擁有這7個寶藏：有健康又有美貌。人又有誠信，機敏有才學，贏到了金錢和榮譽。坦白說， 一般人如果能擁有幾個都已經是難能可貴，每一個珍寶都是如此可貴，要棄掉真是太可惜。但故事就是要你選擇，你丟哪一個？