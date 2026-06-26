記得李怡曾經講過一個故事：一個年輕人跋涉在漫長人生路，到了一個渡口，他已經有了健康、美貌、誠信、機敏、才學、金錢和榮譽7個背包。渡船起航不久，遇到了風浪，險象環生。船員就對那年輕人說，船太小而負荷又太重，要丟一個包。年輕人不捨，船主卻說：不能不捨，有失才有得。
年輕人想了一會，就把「誠信」這個包丟到大海去了。
如果你是那個年輕人，你會丟去哪一個？
想一想，沒有幾多個人的生命可以同時擁有這7個寶藏：有健康又有美貌。人又有誠信，機敏有才學，贏到了金錢和榮譽。坦白說， 一般人如果能擁有幾個都已經是難能可貴，每一個珍寶都是如此可貴，要棄掉真是太可惜。但故事就是要你選擇，你丟哪一個？
當時，我沒有回答李怡，因為實在太難選擇。
但現在我有另一個看法。
李怡跟我講這個故事時，我大概30多歲，人年輕，所以看美貌看得很重。但十幾年過去，外表是會改變的，美貌原來不長久、健康也不長久、金錢也不長久。你看2019年社會運動後，社會的轉變；Covid加上高息環境，令幾多本來是大富之人陷入債務危機？以為花不光的身家，結果破產的破產，負債的負債。至於榮譽，引曾蔭權的名句：於我如浮雲。
這7個珍寶，4個都有可能保不住，只有才學、誠信、機敏才是真正尋於自己。有這3個優點，我就可以再去創造財富，再次獲得榮譽、美貌……今時今日，我可以去醫美。
噢！選擇原來又不是那麼困難，為甚麼十幾年前我答不出呢？