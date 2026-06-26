新華社

最近英國駐華大使魏磊前往延安參觀，成為內地話題，官方形容為紅色之旅。這也是外交界的一時熱話，因為中國可能邀請更多外國駐華使節訪問這個革命聖地。中國多交朋友，不斷打開局面，再透過這類活動多作交流，總是好事。我們以前也經常推動這些交往，還感到這好像是自己工作的一部分。 不過，交流的時候總要有清晰的概念——外交還外交，尤其是西方國家的「外交觀」和外交官，都很清楚區分，無論是外交或私交都必須服從於本國政策和利益；更多時候，根本不存在私交。

以魏磊為例，我相信他本人對中國友好，這是他在成長過程中培養出來的興趣，日後更發展為工作的需要，兩者結合起來。也許這一種愛好或傾向，有着其父親的影子。他的父親就是前港督衛奕信，兩人都是「中國通」。不過，「中國通」也有很多種，所以不能一概視為「親華派」，頂多只能說是「知華派」。 觀乎由麥理浩開始，每位港督都努力搞好對華關係，在香港也頗有政績，直至彭定康時代才改變。為甚麽？皆因英國在不同階段的對華和治港政策也有不同的需要。在彭定康之前，英國需要穩定的中英關係，才能取得最大利益；而只有抓緊香港人的心，才能增加與北京談判的本錢。尤德(也算是「知華派」)、衛奕信出任港督時，也是同一任務。

不過，他們雖然對華友好，但有些工作卻是基於英國利益而暗中進行的，到最後階段才曝光。例如麥理浩訪京後確知中國必會取回香港，就與英國秘密部署修改《國籍法》，阻截港人湧向英國，但同時卻讓五萬個家庭(主要是權貴和曾在政治部工作的人)定居英國。後來的「居英權方案」，也是不斷引香港的「水」流向英國。這些都是「知華派的傑作」。 再看魏磊參觀延安後的談話——英國人對中國有各種各樣的看法，我們(外交官)的職責不是要說服他們，而是了解所在國，提供機會加強交流。這完全是外交詞令，還暗示交流不是宣傳和教育，認知和選擇權在人民。