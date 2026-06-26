美國農民再次面對新世界螺旋蠅(Cochliomyia hominivorax)的威脅，雌蠅把卵產在動物身上任何微小傷口，幼蟲孵化後會利用口部鋒利的鈎狀結構鑽入活體組織進食，令傷口愈來愈大，同時吸引更多雌蠅前來產卵，一頭成年牲畜可在7至10天內死亡。
在二十世紀，螺旋蠅是美國南部畜牧業發展的重大障礙。直到1966年，美國利用不育昆蟲技術根除螺旋蠅，方法是大量繁殖螺旋蠅，再利用輻射令雄蠅失去生育能力。由於雌蠅一生通常只交配一次，若與不育雄蠅交配，產下的卵便無法孵化，野生族群數量因而崩潰。
然而，2023年始於巴拿馬的疫情席捲中美洲。截至2026年6月，美國首次發現疫情重返本土，德州數頭小牛及一隻曾到訪墨西哥的犬隻被確認感染。如今美國要重新啟動當年的不育昆蟲戰略，但專家指要真正阻止疫情，每星期須生產多達6億隻不育蠅，而現時美國及墨西哥設施的總產量只有約1億隻。
其次，當局會在每宗確診個案周邊20公里半徑實施嚴格檢疫、限制牲畜流動及加強監測，並派專家組成應變隊伍進駐德州，設立流動指揮及診斷中心。同時，國家獸醫儲備系統亦預先調配治療物資，協助牧場主人處理受感染動物。
美國農業部在邊境部署經特別訓練的「米格魯犬部隊」(Beagle Brigade)，利用嗅覺偵測受感染動物。此外，所有不育蒼蠅都會染上螢光顏料，方便研究人員在誘捕器中迅速分辨牠們與野生個體。有批評者指出，美國此前取消了由USAID資助、負責監測中美洲螺旋蠅疫情的計劃，加上早期反應緩慢，令疫情得以一路向北蔓延。新世界螺旋蠅的回歸提醒我們：即使曾經成功消滅的疾病和害蟲，也不代表能夠一勞永逸。