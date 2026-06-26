美國農民再次面對新世界螺旋蠅(Cochliomyia hominivorax)的威脅，雌蠅把卵產在動物身上任何微小傷口，幼蟲孵化後會利用口部鋒利的鈎狀結構鑽入活體組織進食，令傷口愈來愈大，同時吸引更多雌蠅前來產卵，一頭成年牲畜可在7至10天內死亡。

在二十世紀，螺旋蠅是美國南部畜牧業發展的重大障礙。直到1966年，美國利用不育昆蟲技術根除螺旋蠅，方法是大量繁殖螺旋蠅，再利用輻射令雄蠅失去生育能力。由於雌蠅一生通常只交配一次，若與不育雄蠅交配，產下的卵便無法孵化，野生族群數量因而崩潰。