祥興二年(1279年)，傳說中南宋最後兩位小皇帝蒙塵宋皇台後兩年，宋朝在新會崖山終結。這年二月初，元軍與南宋在崖山展開決戰，史稱「崖山海戰」。南宋最後的二十餘萬軍民，千餘艘戰船，在崖門的水面上築成一道飄搖的長城。元軍從兩面夾擊，潮退時攻北，潮漲時攻南。從清晨到日暮，宋軍終不能支。丞相陸秀夫背起八歲的幼帝趙昺，縱身躍入碧波；楊太后隨之殉國。這是以漢族為主體的華夏文明第一次沉淪，完全臣服於一個遊牧民族。
海戰之後，僥倖逃脫的趙氏皇族與忠臣後裔隱姓埋名，蟄伏於新會古井、三江，珠海斗門等地；更有部分忠臣從臨安撤退後隱居在福建和南方沿海。他們在元朝的統治下沉默地活著，把姓氏藏進血脈，直到元亡明興，才恢複本姓。
明代新會大儒陳白沙，於成化年間興建大忠祠，紀念抗元忠臣文天祥、陸秀夫、張世傑。後來增建慈元廟專祀崖山投海殉國的楊太后，這就是崖山祠。這裏舉行的崖山祭也納入到國家祀典中；之後民間祭祀也形成了「國母誕」、「忠義誕」等祭典，成為凝聚趙宋與忠臣後裔和宗族認同的重要活動。
國母殿前，紅綢翻飛，醒獅騰躍。2026年6月，崖山廟會的祭祀儀式開始了。趙氏宗親代表出列，主祀人宣讀祭文，焚香、叩拜。煙霧升騰，飄向國母殿的飛簷。殿內供奉的楊太后塑像沉靜端坐，文天祥、陸秀夫、張世傑的塑像並立於大忠祠中。雖然當中下了一場陣雨，但不減肅穆之氣象。
700年後的崖山廟會，除了彰顯忠義永留存的愛國精神；更證明了數千年的華夏文明傳統，可能會受打壓，但從未斷絕，在歷史長河中永遠展示著勃勃生機。