祥興二年(1279年)，傳說中南宋最後兩位小皇帝蒙塵宋皇台後兩年，宋朝在新會崖山終結。這年二月初，元軍與南宋在崖山展開決戰，史稱「崖山海戰」。南宋最後的二十餘萬軍民，千餘艘戰船，在崖門的水面上築成一道飄搖的長城。元軍從兩面夾擊，潮退時攻北，潮漲時攻南。從清晨到日暮，宋軍終不能支。丞相陸秀夫背起八歲的幼帝趙昺，縱身躍入碧波；楊太后隨之殉國。這是以漢族為主體的華夏文明第一次沉淪，完全臣服於一個遊牧民族。

海戰之後，僥倖逃脫的趙氏皇族與忠臣後裔隱姓埋名，蟄伏於新會古井、三江，珠海斗門等地；更有部分忠臣從臨安撤退後隱居在福建和南方沿海。他們在元朝的統治下沉默地活著，把姓氏藏進血脈，直到元亡明興，才恢複本姓。