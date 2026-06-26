TVB排出新陣，原先10點半的綜藝提前至9點半播放，效果良好，帶動整體收視上升。水無常形、兵無常法，排播調動一樣講求機動性，新陣排播把綜藝提前，繼人工智能與實況結合的旅遊節目《走過歷史大地》後，另一個有分量、有聲量的綜藝《江湖見》第2季將會上陣。有好奇者問把綜藝調前會否成為常態？既然有好節目當前，最重要是先睹為快，猶如佳餚一道道呈上，不必急於揭盅。
TVB過去拍過不少武俠劇集，不少是由名家的小說改篇，經過藝術加工，呈現在觀眾眼前，文字想像變成實在的視覺體驗，成為觀眾的共同記憶，打造出一個又一個經典。這個電視塑造的武俠世界不斷演化，連繫起全球華人的文化生活，《江湖見》是在這塊豐肥的土壤下新生的綠苗，在深受觀眾歡迎下再長新枝。
《江湖見》由黎耀祥、麥長青主持，兩位最為人熟悉的作品是傳統名著《西遊記》，同時也演過不少武俠名著的角色，所以合作起來話題特別豐富。今次節目還有兩個大賣點，一個是不少在內地工作的藝人會現身，全都是觀眾熟悉的面孔，還有就是雄偉壯麗的山河景色，盡顯江山如此多嬌。
江湖是中國人獨有的精神空間，是法律、道德規範以外的境界，有物質、生命更高的價值，與西方現實文明難以解釋以至理解的一種情懷。人在江湖，既有身不由己的慨嘆，也有義氣凌雲令人動容的時刻，是看不見、捉不到，同時卻無處不在的中國人浪漫。