TVB排出新陣，原先10點半的綜藝提前至9點半播放，效果良好，帶動整體收視上升。水無常形、兵無常法，排播調動一樣講求機動性，新陣排播把綜藝提前，繼人工智能與實況結合的旅遊節目《走過歷史大地》後，另一個有分量、有聲量的綜藝《江湖見》第2季將會上陣。有好奇者問把綜藝調前會否成為常態？既然有好節目當前，最重要是先睹為快，猶如佳餚一道道呈上，不必急於揭盅。

TVB過去拍過不少武俠劇集，不少是由名家的小說改篇，經過藝術加工，呈現在觀眾眼前，文字想像變成實在的視覺體驗，成為觀眾的共同記憶，打造出一個又一個經典。這個電視塑造的武俠世界不斷演化，連繫起全球華人的文化生活，《江湖見》是在這塊豐肥的土壤下新生的綠苗，在深受觀眾歡迎下再長新枝。