美國為何想限制中國機械人進口

美國商務部正審查中國獲政府補貼的機械人進口情況，並擬對其採取貿易管制措施。美國商務部長盧特尼克在與SpaceX、波士頓動力、高盛及西門子等企業高層的會議中指出，美國「不希望受國家補貼的機械人衝擊美國，並形容這是一場正在發生的軍備競賽」。 美國因為自己的信念，覺得政府補貼並非發展經濟的好方法，選擇讓企業之間進行自由競爭，認為效果會更好。這沒有問題，美國完全有權作這樣的選擇。 中國是社會主義國家，認為政府有責任在經濟發展中扮演更積極的角色，所以會對一些新興產業，在發展初期予以一定的扶持。這亦沒有甚麼不對，中國一向有這樣做，亦從沒有限制別國這樣做。現實是美國自己也有這樣做，只是在程度上不如中國罷了。在電動車發展初期，美國對Tesla就有不少補貼，而中國還願意協助Tesla在華生產，沒有用行政手段打擊美國電動車的發展。

本來，美國在發現自己的經濟體制有短板後，就應該自行調整，而不是硬要其他國家非跟隨美國的做法不可。可是，美國不但自己不願意修正，還硬指不跟隨他們做法的國家違規，要予以懲處。手法包括：徵收高關稅、限制進口，以及禁止對手獲得相關的科技知識與零部件等；甚至會要求自己的盟友也一起進行抵制。 中國在5G通訊領先時，美國就試過這樣做；但效果卻適得其反。美國的5G發展依然大落後，與中國的距離有增無減。 在發展機械人初期，美國並沒有把中國放在眼內，因為機械人要用AI技術，而美國自以為在AI方面遙遙領先中國。有人甚至認為，中國的機械人雖有手有腳，但腦部發育不良，很難與美國相比。

不過，中國不怕別人看不起，低檔的產品也腳踏實地去做，邊做邊總結經驗。造不出機械人，就先造機械狗。未能完成複雜的要求，就叫機械人先做專職工作，如送餐、運輸等。「千里之行，始於足下」，不斷作嘗試，就會有經驗、有領悟、有突破。 時至今天，中國已主導人形機械人的市場，市佔率高達85%。有人或許會說，中國的機械人只是產量多，但質素不夠高；只能拿來做高級玩具，沒法真正代替人類減輕工作負擔。現實是，中國機械人並非只能用在央視春晚作節目表演，而是已大量用在製造業的專職工作上。這對鞏固在製造業方面的領先地位幫助很大。