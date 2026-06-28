寵物經濟迎曙光 安全法規須同步完善

根據統計，全港飼養貓狗的住戶超過24萬，寵物經濟躍升為香港潛力十足的新興消費賽道。特區政府順應民生訴求與市場發展趨勢，落實寵物友善新政，自今年7月起開放逾千間合資格食肆准許寵物進場，突破延續多年的場地營運限制，為本地寵物產業拓闊發展空間、釋放龐大市場紅利，發展前景備受期待。
香港寵物經濟的發展底蘊深厚，本地養寵族群持續擴大，過去受限於公共場所、食肆的嚴格規管，人寵共融消費場景長期缺失。隨著寵物入店的新政落地，為傳統餐飲業開闢全新營收賽道、帶動客流與業績增長，更能牽動寵物美容、用品、培訓等上下游產業迭代升級，成為拉動本土消費、豐富香港經濟多元性的增長點。
不過，社會走向寵物友善的同時，寵物傷人引發的法律與公共安全隱憂隨之突顯，相關法規漏洞亟待填補。現行規管僅要求犬隻登記、植入晶片，基礎管理門檻偏低，針對犬隻傷人事故的懲治力度、賠償標準相對寬鬆。對於畜養人未妥善牽繩、放任犬隻隨處亂跑等違規行為，現有罰則震懾力不足，導致部分養寵人士責任意識淡薄，違規情況屢禁不止。更關鍵的是，本港犬隻規管存在執法權責模糊的問題，面對違規養犬、犬隻傷人個案，公眾難以釐清警方與漁護署的執法邊界，缺乏專屬、明確的執法主體與標準，種種漏洞讓市民人身安全難以得到全面保障。
寵物友善並非無底線放任，產業的良性發展，必須建立在嚴謹的公共安全體系之上。香港可借鑑各地成熟的犬隻規管經驗，全面優化本地犬隻監管法規，加大有關違規養犬、犬隻傷人行為的懲處力度，細化畜養人法律問責與賠償機制，從源頭規範養犬行為。同時須釐清各部門執法權責，搭建專屬監管執法機制，杜絕監管真空。惟有平衡產業發展與公共安全，補齊法治與執法短板，才能讓香港寵物經濟在規範有序的環境中穩步前行，真正實現人寵共融、經濟發展與民生安全雙贏的局面。
張柏源(Pak Cheung)
新民黨第七屆青年委員會主席、沙田區議員；中成藥批發企業負責人；熱愛地區工作，熱衷推廣中醫藥發展，期望更多港漂及青年加入我們。