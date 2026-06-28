寵物經濟迎曙光 安全法規須同步完善 (資料圖片)

根據統計，全港飼養貓狗的住戶超過24萬，寵物經濟躍升為香港潛力十足的新興消費賽道。特區政府順應民生訴求與市場發展趨勢，落實寵物友善新政，自今年7月起開放逾千間合資格食肆准許寵物進場，突破延續多年的場地營運限制，為本地寵物產業拓闊發展空間、釋放龐大市場紅利，發展前景備受期待。 香港寵物經濟的發展底蘊深厚，本地養寵族群持續擴大，過去受限於公共場所、食肆的嚴格規管，人寵共融消費場景長期缺失。隨著寵物入店的新政落地，為傳統餐飲業開闢全新營收賽道、帶動客流與業績增長，更能牽動寵物美容、用品、培訓等上下游產業迭代升級，成為拉動本土消費、豐富香港經濟多元性的增長點。

不過，社會走向寵物友善的同時，寵物傷人引發的法律與公共安全隱憂隨之突顯，相關法規漏洞亟待填補。現行規管僅要求犬隻登記、植入晶片，基礎管理門檻偏低，針對犬隻傷人事故的懲治力度、賠償標準相對寬鬆。對於畜養人未妥善牽繩、放任犬隻隨處亂跑等違規行為，現有罰則震懾力不足，導致部分養寵人士責任意識淡薄，違規情況屢禁不止。更關鍵的是，本港犬隻規管存在執法權責模糊的問題，面對違規養犬、犬隻傷人個案，公眾難以釐清警方與漁護署的執法邊界，缺乏專屬、明確的執法主體與標準，種種漏洞讓市民人身安全難以得到全面保障。