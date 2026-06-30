極端天氣常態化 香港須提升城市韌性

這個6月，全球極端天氣已接連突破歷史紀錄。歐洲多國遭受罕見熱浪侵襲，氣溫飆升至攝氏40度以上，單是法國與酷熱相關的死亡人數已達千人。諷刺的是，上星期一原定在英國倫敦舉行的應對酷熱天氣研討會，因會場空調設施不足，而被迫宣布取消。與此同時，香港亦無法獨善其身，天文台早前持續發出酷熱天氣警告，6月5日芒種竟錄得34.4度創紀錄高溫，至6月18日，更經歷一日兩黑雨的極端暴雨，多區出現嚴重水浸。這些事件並非電影場景，而是極端天氣常態化後出現的殘酷現實。在全球暖化的大趨勢下，極端天氣已非遙不可及的事，而是愈來愈變成市民生活的日常。

面對動輒破紀錄的極端天氣，香港現有的排水系統與防洪設施正面臨負荷極限。當局有責任全面檢視舊有基建標準，能否應對全新的氣候常態；同時亦須密切關注在高溫天氣持續的日子，極端天氣對戶外工作者或居住環境較差人士的健康，會構成甚麼樣的威脅。 除了以緊急救災的角度應對外，極端天氣對經濟活動的連鎖反應亦值得關注。歐洲的熱浪影響農業收成，甚至核電站冷卻系統都受阻，衝擊全球供應鏈。在香港，極端天氣例如颱風或暴雨，會直接影響商業交易、物流運輸及零售餐飲生意，中小企損失嚴重。若保險業面臨巨額理賠壓力，長遠或會將成本轉嫁至普羅大眾。

香港在減碳方面雖有進展，環境及生態局指出，溫室氣體排放量已較峰值下降約27%，但關鍵減碳目標卻進展緩慢，特別是可再生能源在本地發電燃料組合中僅佔約1%，距離《氣候行動藍圖2050》中2035年達7.5%至10%的目標甚遠。當局必須把握今年更新藍圖的契機，訂立更具強制性的減排措施及時間表。 對不少人來說，極端天氣似乎對日常生活影響不太明顯，他們平日繼續在室內享受著冷氣的舒適。現實是，極端天氣已一次又一次的挑戰我們的城市韌性。雖然山竹、天鴿及黃大仙站水浸記憶猶新，但由於香港每次災後復原速度極快，反而令市民產生「過兩天就沒事」的虛假安全感，進而掉以輕心。當局必須有底線思維，盡早為全港作氣候風險評估，全面審視現有排水、供電及交通基建的抵禦能力，制定更具前瞻性的升級時間表。此外，當局應建立常態化的極端天氣風險溝通機制，確保預警信息能準確送達各個階層，尤其是弱勢社群。應對氣候行動關乎城市的持續發展，政府必須打破部門壁壘，將氣候韌性列為城市規劃的核心目標，以保護市民生命財產安全。