法治護航廿九載 香港融入國家新篇章

今日是香港回歸祖國29周年，回顧過去一年，筆者深感，「法治」與「融入」是總結這一年、展望未來的關鍵詞——法治為香港築牢發展根基，融入國家發展大局則引領香港開拓新征程。 法治是香港繁榮穩定的根基。回歸29年來，「一國兩制」方針有力保障了香港的繁榮穩定。今年3月，特區政府刊憲公布《2026年〈中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法第四十三條實施細則〉》，筆者對此表示堅決支持。是次修訂汲取實踐經驗，進一步完善執法措施及法律程序。6月，筆者亦發聲支持制訂維護國家安全附屬法例。國家安全法律體系的不斷完善，體現了香港從「由亂到治」走向「由治及興」的堅實步伐。

今年是國家「十五五」規劃開局之年，亦是香港首次制訂五年發展規劃的關鍵一年。3月全國兩會期間，筆者提交五項代表建議，强調香港要發揮自身所長、對接國家「十五五」規劃，加強重點領域及涉外法治建設。「十五五」規劃專章提及港澳，充分彰顯國家對香港轉化優勢為戰略動能的堅定支持。6月，特區政府展開《香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃（2026—2030）》公眾諮詢，這是香港首次擁有屬於自己的全面發展藍圖。與此同時，在回歸前夕，筆者前往北京出席第十四屆全國人大常委會第二十三次會議，繼續為香港發展建言獻策。