和平回歸得來不易 一國兩制任重道遠

今天是香港回歸祖國29周年紀念日。29年前，中英兩國在國際矚目下完成主權交接，香港正式脫離英國管治，成為中華人民共和國特別行政區。這種以和平外交手段解決歷史遺留領土問題的模式，在人類歷史長河中極其罕見。今天全球多處戰火未熄，單邊主義和霸權思維持續製造敵對，香港能夠以創新的一國兩制方案達成順利過渡，無疑是解決國際紛爭的正面紀錄。
歷史學者普遍認為，香港回歸是冷戰後期國際外交的重要範例。當年英國在帝國撤退過程中，多處殖民地曾爆發武裝衝突或血腥分冶；但香港的交接，卻通過中英聯合聲明和一國兩制框架，在法律和外交軌道上完成。鄧小平與戴卓爾夫人的談判顯示，中方在主權問題上寸步不讓，英方亦明白地理和軍事上無法守護香港，最終在現實政治考量下達成妥協。這個和平解決既包含實力原則，亦展現了以制度創新化解意識形態分歧的智慧。
回歸29年，香港經濟整體交出亮麗成績單。1997年本地生產總值約1,770億美元，到2021年已倍增至約3,680億美元。即使經歷亞洲金融風暴、沙士、環球金融海嘯和新冠疫情等多重考驗，香港依然展現強大韌性。香港在全球金融中心指數維持第3位，離岸人民幣業務佔全球約80%，更在2025年歷史性超越瑞士，成為全球最大跨境財富管理中心，管理資產達2.9萬億美元。這些數據客觀說明，一國兩制下的香港經濟不但沒有如悲觀者預言般衰落，反而鞏固了國際金融樞紐地位，成功扮演連接內地與世界的橋樑角色。
然而，兩種制度共存必然衍生大大小小的具體摩擦。這些問題未必觸及主權或政制底線，卻實實在在影響市民日常生活和經濟效率。就以今天回歸假期為例，港珠澳大橋北上車流將再現長長車龍，不少港人趁假期回內地探親消費，但在內地口岸仍須乘客落車過關，費時失事。這類兩制下的行政技術問題，反映兩個關稅區之間在通關程序上仍沿用傳統慣例，未能隨着兩地融合步伐加快而突破。如果內地有關部門能夠研究隨車檢證、簡化查驗流程，既能便利人流車流，也為大灣區更高水平互聯互通積累經驗。官員應以靈活創新思維處理這類看似微小卻影響深遠的安排。
除了經濟與基建互聯互通，一國兩制賦予香港的另一重大優勢，是文化、學術和社會制度上的獨特環境。香港實行普通法，擁有高度開放的新聞出版自由，英美國際傳媒均把亞洲總部設在香港；這裏有多所世界頂尖大學，吸引各地一流學者安心進行學術研究；佛教、基督教、伊斯蘭教和道教等多元宗教和平共處，宗教自由得到法律保障。這些軟實力是純粹經濟數據無法衡量的寶貴資產。未來香港要更自覺地鞏固這些自由空間，讓中外文化交流更活躍，進一步彰顯一國兩制的生命力。
回歸紀念日不應只是多一天公眾假期，它更是一個讓港人沉澱思考國民身份、反省城市角色定位的日子。29年前的政權交接，洗刷了民族百年屈辱；今日香港背靠祖國，面向世界，機遇與挑戰並存。只要繼續務實應對兩制磨合過程中的各類問題，珍惜並善用獨特制度優勢，這顆東方之珠仍可在獅子山下書寫更多拼搏奮鬥的傳奇。