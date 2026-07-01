和平回歸得來不易 一國兩制任重道遠

今天是香港回歸祖國29周年紀念日。29年前，中英兩國在國際矚目下完成主權交接，香港正式脫離英國管治，成為中華人民共和國特別行政區。這種以和平外交手段解決歷史遺留領土問題的模式，在人類歷史長河中極其罕見。今天全球多處戰火未熄，單邊主義和霸權思維持續製造敵對，香港能夠以創新的一國兩制方案達成順利過渡，無疑是解決國際紛爭的正面紀錄。

歷史學者普遍認為，香港回歸是冷戰後期國際外交的重要範例。當年英國在帝國撤退過程中，多處殖民地曾爆發武裝衝突或血腥分冶；但香港的交接，卻通過中英聯合聲明和一國兩制框架，在法律和外交軌道上完成。鄧小平與戴卓爾夫人的談判顯示，中方在主權問題上寸步不讓，英方亦明白地理和軍事上無法守護香港，最終在現實政治考量下達成妥協。這個和平解決既包含實力原則，亦展現了以制度創新化解意識形態分歧的智慧。