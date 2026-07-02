消費冷靜期恐反效果 促自覺防範方能自保

美容和健身行業的預繳消費投訴增加，政府建議為預繳合約設立法定7日冷靜期。看似為消費者提供一道防線，但這種家長式立法干預，實際上破壞合約精神，引發道德風險，增加正當商戶成本，提供的保護亦屬幻覺，更可能令消費者降低自我警惕，最終或好心做壞事。 合約精神是市場經濟的基石。普通法核心原則「協議必須信守」，即雙方一旦自願達成協議，便應受其約束，這保障了交易的確定性和可預期性。法定冷靜期賦予消費者單方面無條件撤銷權，無疑是以政府之手強行介入私人合約自治，視成年消費者為需要處處呵護的個體。這種「家長式管制」開了很壞的先例：今天因美容健身業有少數害群之馬，便為所有預繳消費設冷靜期，日後是否但凡有消費糾紛，政府都要出手賦予後悔權？合約的嚴肅性一旦被侵蝕，整體商業運作成本必然上升，最終代價還是要所有消費者分擔，甚至引發制度性崩壞。

冷靜期的設置，還會引發消費者道德風險。根據學者Pamaria Rekaiti與Roger Van den Bergh的研究，當消費者知道自己可在7日內無條件取消合約，他們在簽約前仔細審查條款、比較價格、評估自身需求的動機便會大幅減弱，心理上抱著「先簽再說，不滿意便取消」的僥倖心態。結果是衝動消費反而增加，與政策原意背道而馳。更甚者，這種道德風險可能被不良商戶反過來利用，他們在銷售時更加肆無忌憚，反正消費者以為有後路，放下戒心，最終落入更深的陷阱。 冷靜期所提供的保護，很大程度是一種幻覺。美國學者Jeff Sovern進行了長達40年的實證研究，發現絕大部分商戶反映冷靜期的取消率極低，不足2%，超過三成商戶更是從未有人行使取消權。這不難理解，行為經濟學早已指出，人普遍存在「維持現狀偏誤」和「稟賦效應」，簽約後即使心生悔意，也傾向安於現狀，不願再折騰取消手續。對奉公守法的正規商戶而言，要預留資金應付可能的退款，增加成本，合約不確定性影響財務規劃，最終只能提高價格，成本轉嫁消費者。真正的受害者是這群正當經營者和消費者，不良商戶依然故我。