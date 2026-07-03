現在這個世界中，最廉價的從來不是淘寶貨，而是那些「一毫子都唔值」的大道理，又或者，那些毫無代價的網上言論。

Nassim Taleb在《反脆弱》入面寫，這個世界之所以變得咁荒謬、充斥住咁多偽君子，核心問題就是因為太多人沒有 skin in the game(切身利害)，卻偏偏口水最多。

打開網頁、看看Threads，周街都是指點江山的「冷氣軍師」同埋「口多多朋友」。上至天文、下至地獄，甚至人家的感情生活，他們都可以隨口發表幾百字偉論。這些人講到自己好有insights、好多critics，好似看透世事、手握真理一樣。但我想問，他們是不是stakeholders？若然事情闖了禍，他會不會破產？他會不會名譽掃地？他會不會痛？答案當然是——不會(可能倒過來，還會拍手掌)。因為他根本沒落場，就算輸到跳樓都是人家的事，他依然可以在冷氣房繼續打字。講，真係好容易。