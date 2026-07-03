現在這個世界中，最廉價的從來不是淘寶貨，而是那些「一毫子都唔值」的大道理，又或者，那些毫無代價的網上言論。
Nassim Taleb在《反脆弱》入面寫，這個世界之所以變得咁荒謬、充斥住咁多偽君子，核心問題就是因為太多人沒有 skin in the game(切身利害)，卻偏偏口水最多。
打開網頁、看看Threads，周街都是指點江山的「冷氣軍師」同埋「口多多朋友」。上至天文、下至地獄，甚至人家的感情生活，他們都可以隨口發表幾百字偉論。這些人講到自己好有insights、好多critics，好似看透世事、手握真理一樣。但我想問，他們是不是stakeholders？若然事情闖了禍，他會不會破產？他會不會名譽掃地？他會不會痛？答案當然是——不會(可能倒過來，還會拍手掌)。因為他根本沒落場，就算輸到跳樓都是人家的事，他依然可以在冷氣房繼續打字。講，真係好容易。
Nassim Taleb在書中講過，古巴比倫有一個古老法典《漢摩拉比法典》，他們規定，如果起屋的人建好一間屋，而屋最後倒塌、壓死了人，那麼這建築師就要被處死。這就是最極致的切身利害。
網上偽君子，最喜歡用別人的血汗，去成就自己「高瞻遠矚」的幻覺。講就天下無敵，做就無能為力。從來只看到別人的短處不足，肆意批評；永遠不會設想別人有否原因或是苦衷。如誰都有個富爸爸，還有誰會去做賊呢？如果有一日，吹水要寫借據，評論要孭鑊，我相信這個網絡世界會清靜九成。
好希望他們有朝一日，會收起他們的廉價道理。有本事的話，落場一齊賭；冇膽承擔後果的就……不如collect skin in the game，即係……收皮啦。