7.1慶回歸酒會，特首李家超與嘉賓分享過去4年特區政府的施政成績，包括縮短公屋輪候時間、建成簡約公屋、多家大學打入全球100強等。當中經濟最亮麗成績是港股集資額勇奪全球第一，首季經濟增長強勁等，不能不提就是本港的財富管理超越瑞士，成為全球第一。在取得彪炳戰績下，特首不忘提到要與市民分享成果。

香港能夠成為全球財富管理一哥，在於稅務、法制、社會安全等因素全面配合，同時港人自身積聚大量財富有莫大關係。上個星期六由中銀香港全力贊助的「TVB管理博覽」在四季酒店盛大舉行，邀請了署理財政司長黃偉綸、財經事務及庫務局長許正宇擔任主禮嘉賓和論壇講者，同時還有藝人陳豪和太太陳茵媺等分享。過去幾年，港股交投上升，特區政府繼而把目光放在拓闊債券、人民幣離岸業務、黃金和大宗商品等領域，加上大力投資創科，相信可為經濟巨大動力，增加不少高端職位。