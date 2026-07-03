7.1慶回歸酒會，特首李家超與嘉賓分享過去4年特區政府的施政成績，包括縮短公屋輪候時間、建成簡約公屋、多家大學打入全球100強等。當中經濟最亮麗成績是港股集資額勇奪全球第一，首季經濟增長強勁等，不能不提就是本港的財富管理超越瑞士，成為全球第一。在取得彪炳戰績下，特首不忘提到要與市民分享成果。
香港能夠成為全球財富管理一哥，在於稅務、法制、社會安全等因素全面配合，同時港人自身積聚大量財富有莫大關係。上個星期六由中銀香港全力贊助的「TVB管理博覽」在四季酒店盛大舉行，邀請了署理財政司長黃偉綸、財經事務及庫務局長許正宇擔任主禮嘉賓和論壇講者，同時還有藝人陳豪和太太陳茵媺等分享。過去幾年，港股交投上升，特區政府繼而把目光放在拓闊債券、人民幣離岸業務、黃金和大宗商品等領域，加上大力投資創科，相信可為經濟巨大動力，增加不少高端職位。
理財業務漸漸成為金融行業日益重視的範圍，與全球人口高齡化直接有關，特別是在亞洲地區，銀髮經濟成為商界日益重視的範圍。香港是商業城市，企業活力十足，令失業率長期低企外，港人工作年齡都比較長，現時公務員退休年齡延至65歲，私人機構彈性更大，形成銀髮族經濟和消費能力強。而且長者口味趨向年輕化，例如很多體育項目，他們不單喜歡觀賞，而且樂於參與，身邊不少熟齡朋友，每年都會專誠到外國滑雪勝地一展身手。所以除了健康產品和服務外，愈來愈多消費服務會以銀髮族為目標對象。
由於市場潛力巨大，服務提供者開發的產品愈來愈多姿多彩，像中銀保險提供的銀髮旅居產品，就大受客戶歡迎，這些產品主打高端市場，一樣有很大需求。再加上現時跨境往來頻繁，大灣區一小時生活圈已由概念變成現實，令這班高端消費者提供性價比很高的選擇，隨時可以享受優裕的生活。