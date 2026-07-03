懷念陳滋英

前國務院港澳辦副主任陳滋英日前逝世，享年94歲。聽到這個消息，我不禁黯然神傷，昔日長駐英國和北京採訪的歲月，馬上湧上心頭。我駐英的時候，陳滋英正是中國駐英大使館政務參贊，給我很多指導和幫助。我後來駐北京採訪，也跟他時有往來。他給我的印象，不單是資深和專業外交官，也是愛護後輩的前輩，更是可以深交的朋友。 當年的中國駐英大使館，可謂人材濟濟。除了陳滋英外，還有張幼雲(鄧小平接見與港澳有關的外賓時，她替鄧小平翻譯)、周爾鎏(與周恩來關係最密切的堂侄，由周恩來夫婦撫養成人)。

幾任駐英大使也是猛人。例如經常提點我工作的柯華，曾是習近平的岳父。後來的胡定一大使，與胡耀邦及其家人關係不錯；他返國後擔任全國工商聯領導，與胡耀邦長子胡德平(工商聯秘書長)一起推動中國工商業發展，尤其是對外接觸。再後一點還有冀朝鑄大使，他是周恩來的英語翻譯，見證周恩來的外交技巧，包括民間外交的策略。 我與上述前輩接觸後，對中國外交策略才逐步加深認識。陳滋英不單英語一流，與英國政界打交道時，更被英國人稱為「知英派」、「滋英知英」，成為一時佳話。

他對我的教誨很多，最深印象是「七成論」。他說，吃飯七成飽，讓食物在胃裏容易消化。進食時七成素，三成肉；而在這三成肉類中，七成以上是白肉，紅肉要少於三成。這樣對身體健康。 最妙的是，他教我工作也是「七成」。初時我感到奇怪，為甚麽他教我偷懶？原來他說的是另一種哲學——凡處理任何事情，要注意彈性和柔韌度，不要去到盡，繃得最緊，要留有餘地，保留回旋空間，才有最佳效果。他還說，在中國工作，更要注意這個「七成論」，自然會水暢河寬。