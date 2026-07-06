改革醫委會展現決心

公眾對醫委會處理醫療事故及醫生專業失誤投訴的效率與決定，向來存有疑問。過去，個案動輒要處理數年甚至十數年，2009年的雙非嬰兒腦癱案，醫委會研訊小組在十七年後的昨天（7月5日）才宣布裁決，可見一斑。加上調查與研訊機制長期由醫生主導，「醫醫相護」的觀感揮之不去。近日，特區政府正式將《2026年醫生註冊（修訂）條例草案》刊憲，並將於周三（7月8日）首讀。這涉及醫委會組成、申訴機制以及社會保障的全面規管制度改革，終於由「遠景諮詢」走向「正式落地」，迎來了市民期盼已久的變革。

從醫務衞生局局長盧寵茂公布的草案細節來看，今次修例對症下藥，牽涉多項制度重組。當局必須在接下來的立法程序中做好解說工作，向市民講清講楚，才能真正釋除疑慮，扭轉公眾對醫療規管的刻板印象。 首先是平衡「專業判斷」與「多元監察」的拉鋸。過去市民對委員會「過半數為醫生」的組成方法感到疑惑。醫療事故的判斷涉及高度專業，委員的臨床經驗不可或缺；但與此同時，民間爭取引入更多獨立聲音的要求也切合公道。今次草案採取了平衡方案：在醫生委員數目不變的情況下，增設3名由行政長官委任的「非醫生註冊醫護專業人員」作為業外委員，令業外比例提升至31%，同時擴闊醫生委員的來源。設計在保留醫學專業判斷的基礎上，引入其他非醫療專業的視角，有助打破「自己人查自己人」的偏見。

第二是落實「獨立審裁」與「雙向申訴」的程序公義。 修例將原有的初步偵訊委員會和研訊小組，更名為「醫務調查組」和「醫務審裁團」，並明確由「政府委任的獨立審裁員」作主導（五名成員中至少三人為獨立審裁員）。更令人欣喜的突破是優化上訴機制——過去制度僅允許被投訴的醫生向法庭上訴，而新方案下，若審裁決定不符公眾利益，申訴方也能透過機制提出覆核和上訴。這種雙向的權益保障，才是真正打破「醫醫相護」迷思的制度基石。

第三，是以「實質效率」與「嚴懲機制」打破程序拖延。程序拖得越長，對醫生的專業聲譽與申訴人尋求公道，都是折磨。過去個案由申訴到研訊平均需時高達42個月，備受詬病。今次特區政府要求醫委會訂立並公布不同階段的時間指標，預計將處理時間大幅縮減至29個月，提速超過三成。此外，法案更明文引入「四級罰則」並「取消緩刑」，這些重典與效率指標並行，期望能從根本上杜絕個案久懸不決的積弊，讓程序在公平且高效的軌道上運作。 最後，是完善對社會的保障，並為長遠醫療培訓鋪路。值得留意的是，今次修例加入了「即時停止干犯指定嚴重罪行醫生行醫資格」的條款，當中干犯危害國家安全罪行、謀殺或強姦等重罪而被定罪判監者，將面臨即時永久除牌的嚴懲，向社會傳遞清晰的專業底線。同時，修例也為吸引醫療人才和培訓鋪路，例如未來將認可新增的香港科技大學醫學院課程，畢業生可免試註冊，讓規管制度在守護公義的同時，具備前瞻性。