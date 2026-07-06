見到美景 腳步自然加快

北部都會區首個試點洪水橋片區項目上周截標。面對龐大開發規模與住宅、產業雙軌發展的考驗，項目最終成功吸引兩大財團入標，包括獨資形式參與的恒基地產，以及由中國海外發展夥拍信和置業、招商局置地、華潤置地、中國旅遊集團及京東集團的跨產業合資財團。招標結果不算異常熱烈，但已標示項目在充滿挑戰的市場環境中初步實現「軟著陸」。

本次招標的洪水橋新片區佔地約11公頃，採用「雙信封制」。項目由3幅住宅用地及3幅「企業及科技園」用地，中標財團不僅負責住宅，更必須發展及營運其中最少一幅產業用地，這種設計旨在打造高增值的創科產業生態圈。由於做法前所未有，缺乏充足資料做評估，能夠吸引財團入標，相信當局背後已做了不少加強市場信心的工作。