見到美景 腳步自然加快

北部都會區首個試點洪水橋片區項目上周截標。面對龐大開發規模與住宅、產業雙軌發展的考驗，項目最終成功吸引兩大財團入標，包括獨資形式參與的恒基地產，以及由中國海外發展夥拍信和置業、招商局置地、華潤置地、中國旅遊集團及京東集團的跨產業合資財團。招標結果不算異常熱烈，但已標示項目在充滿挑戰的市場環境中初步實現「軟著陸」。
本次招標的洪水橋新片區佔地約11公頃，採用「雙信封制」。項目由3幅住宅用地及3幅「企業及科技園」用地，中標財團不僅負責住宅，更必須發展及營運其中最少一幅產業用地，這種設計旨在打造高增值的創科產業生態圈。由於做法前所未有，缺乏充足資料做評估，能夠吸引財團入標，相信當局背後已做了不少加強市場信心的工作。
洪水橋項目是改變了港府一貫由市場主導的做法，採取先有供應以創造需求的思維。這種主動謀發展的做法也是近年中國能夠飛躍發展的底因。傳統思維往往等市場出現足夠需求才開始建設雖可減低風險，卻容易錯失發展先機。當世界各地都搶奪機會時，被動依賴市場導向已無法應對競烈的競爭。近年政府在鐵路發展開始提前規劃，北都更是透過率先投資優質的創科基礎設施、完善的片區規劃與交通配套，期望吸引國際龍頭企業與高端科研人才落戶，「無中生有」孕育出全新的產業發展。
最近與商界交流，了解到儘管北都項目潛力巨大，很多大發展商最終選擇不落標，其核心原因在於缺乏數據。對他們而言，片區開發涉及大量土地平整、公共基礎設施建設以及長遠的產業營運。在缺乏同類項目歷史數據及營運經驗參考下，難以精準計算長遠投資回報，導致就算手頭有大量資金回籠的財團，都寧願採取保守不前的做法。大企業的觀望，突顯了特區政府五年規劃清晰藍圖的至關重要。若果五年規劃能提供了透明、可視化的時間表，這份數據與軌跡，應能有效協助未入標的發展商解開對前景的疑慮。當市場看得到承諾逐步兌現，就是對北都藍圖可行性的最強力背書。
有了好的開始，政府應藉著五年規劃的推進，大力加強公眾教育。北都創科不僅是宏觀的經濟戰略，更與市民的未來生活、下一代的就業機遇息息相關。政府應透過將複雜的規劃數據轉化為貼近民生的資訊，向公眾清晰展示「產城融合」帶來的現代生活實景，讓公眾提前看到美好的前路，自然可以鼓勵大家行快一步。當社會各界對有了更深入的認知與共鳴，營造出有利參與項目的投資氣氛，助力北部都會區加快發展為香港創科的璀璨新高地。