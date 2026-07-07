星辰大海中的香港之光

當黎家盈的名字被載入國家航天員名冊，成為香港首位太空載荷專家時，香江之畔湧動著難以言表的自豪與激動。這是國家對香港的高度信任，更是香港融入國家發展大局的生動寫照，意義非凡，令人振奮。

作為一名香港女性，當我聽到這個消息時，內心深處湧起的不僅是喜悅，更有對國家這一重大決策的深深敬重。載人航天工程是國家實力的象徵，是尖端科技的結晶，能夠將香港同胞納入這一宏偉事業，體現了國家對香港的厚愛與期許。黎家盈的入選，打破了香港與內地在航天領域的界限，標誌著香港正式加入國家的「太空俱樂部」，這是香港的光榮，更是國家對香港科研能力和人才素質的認可。