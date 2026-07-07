星辰大海中的香港之光

當黎家盈的名字被載入國家航天員名冊，成為香港首位太空載荷專家時，香江之畔湧動著難以言表的自豪與激動。這是國家對香港的高度信任，更是香港融入國家發展大局的生動寫照，意義非凡，令人振奮。
作為一名香港女性，當我聽到這個消息時，內心深處湧起的不僅是喜悅，更有對國家這一重大決策的深深敬重。載人航天工程是國家實力的象徵，是尖端科技的結晶，能夠將香港同胞納入這一宏偉事業，體現了國家對香港的厚愛與期許。黎家盈的入選，打破了香港與內地在航天領域的界限，標誌著香港正式加入國家的「太空俱樂部」，這是香港的光榮，更是國家對香港科研能力和人才素質的認可。
這一歷史性突破，也讓香港人真切感受到「一國兩制」下融入國家發展大局的堅實步伐。從粵港澳大灣區建設到國家重大科技項目向香港開放，從青年創業到專業人才參與國家級計劃，香港與國家的聯繫日益緊密。家盈翱翔太空的那一刻，將是香港與國家同心同行、共創輝煌的又一重要里程碑。
作為港區青島政協委員及港區婦聯代表聯誼會副秘書長，我深切體會到這一事件對香港未來的啟示意義。它告訴我們，香港的發展離不開祖國的支持，而香港也能為國家發展貢獻獨特力量。香港擁有國際化的科研環境、一流的高校資源，在參與國家重大戰略中必將綻放異彩。
展望未來，我對香港融入國家發展大局充滿信心。家盈的太空之旅只是一個開始，隨著香港與內地合作日益深化，相信會有更多香港科學家、專家學者參與到國家重大項目中。香港人民將與全國人民一道，在探索星辰大海的征途上並肩前行，共同書寫中華民族偉大復興的壯麗篇章。
作者為港區青島政協委員、港區婦聯代表聯誼會副秘書長張蓓