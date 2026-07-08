過去一個月，TVB風格不同的一線劇播出後接連報捷，正在放映的《非份之罪》開播至今只完成首個單元，已經取亮麗收視成績，劇中演員贏得不少讚賞。
《非份之罪》由劇本創作已用不同的途徑，以真實個案取得靈感，然後再作發展。正如戲如人生，有時現實生活發生的故事，比戲劇還要難以置信。由真實個案作為引子帶出情節，有不由你不信的效果，增加了觀眾談論和投入的興趣。《非份之罪》開播迅速取得好收視，取材方式是出位的部分方程式。
這套話題劇第一個單元《無臉女屍》，取材自多年前案件，由吳啟華、游嘉欣主演，講述嚴父黑化與懸疑兇案，反轉不斷。劇情開始取材自10年前一宗15歲英菲混血富家女從淺水灣豪宅高處墮下身亡案件。真實案中當事人是商界高管，劇中則變成名醫。吳啟華扮演醫生的形象深入民心，這次不做單純的人，改做暴戾嚴父，人設已經無得輸。記得吳啟華當年演醫生很成功，深圳的牙科診所找了他代言，印象至今仍隱然記起，足見由角色賦能代言人產生的品牌價值，往往歷久猶新。
該劇另一搶眼角色是由朱敏瀚飾演的記者男友。朱敏瀚最近連續演出兩套成功劇作。剛剛播完的《飛常日誌2》，他飾演Captain K造型酷俏，大受年輕女性觀眾歡迎。該劇雖然只有短短10集，靚人靚景加上曲折劇情，令觀眾意猶未盡；其他角色如周嘉洛、劉穎璇一對都非常入屋。朱敏瀚有機會接連亮相，作截然不同的演出，肯定令觀眾印象更深刻。
《非》劇有《無險女屍》、《石棺禁戀》、《一億殺機》、《危險遊戲》、《骯髒的子彈》及《恐怖情人》六個單元故事，背後寫的是人性和矛盾。看完中產味濃又帶點輕鬆的《飛常日誌2》，再進入現實加故事的港劇世界，追看的不僅限於香港觀眾，在大灣區的市民大眾，同樣是非常欣賞。