過去一個月，TVB風格不同的一線劇播出後接連報捷，正在放映的《非份之罪》開播至今只完成首個單元，已經取亮麗收視成績，劇中演員贏得不少讚賞。

《非份之罪》由劇本創作已用不同的途徑，以真實個案取得靈感，然後再作發展。正如戲如人生，有時現實生活發生的故事，比戲劇還要難以置信。由真實個案作為引子帶出情節，有不由你不信的效果，增加了觀眾談論和投入的興趣。《非份之罪》開播迅速取得好收視，取材方式是出位的部分方程式。