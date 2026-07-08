北水南下的總趨勢是愈來愈多

近期港股回落，恒指由二萬七千幾的水平，跌到二萬三千點都守不住；另一方面，香港的樓市交投亦疏落了很多，導致原先節節上升的樓價趨勢，亦受到阻滯。有人把這種現象歸咎為中央收緊了資金外流政策的結果；還說，只要這個政策一天不改變，本港樓市就一定「冇運行」，難有翻身之日。 其實，中國政府一向都有外匯管制，其基本政策是在嚴控資本帳的前提下，逐步放寬來往帳。北水南下消費沒有問題，且尺度愈來愈鬆；但北水南下投資則受到限制，要麼通過ODI(Overseas Direct Investment)的審批機制，要麼通過「深港通」與「滬港通」的閉環限流機制。只是前一輪AI股急升，加上樓市復甦的步伐又在急速加快，有部分內地資金按捺不住，偷偷地透過地下途徑，來港及出外投資。有證券公司知法犯法，暗中協助這些非正途來港的資金作投資用途，因而受到中國政府懲處。遂有北水南下被截的說法，淡友於是乘機興風作浪，把本港的政經前景唱到一無是處，並藉此要求北京放寬原有的外匯政策。

這真是癡心妄想，不可能會成功。嚴控資本帳，放寬來往帳，是中國政府經過深思熟慮的長期外匯管理政策，不可能為了討好香港的投資市場而輕易作改變。當中國政府看到走地下渠道的人愈來愈猖獗的時候，不可能不出手加以打壓。中國政府一向有這樣做，相信今後亦會這樣做。然而，這並不代表香港的股市、樓市，以及保險生意以後都會「冇得做」。 現實是，本港的股市、樓市及保險事業，從來都是在中國嚴格外匯管制的大環境下發展起來的。而中國在嚴控外匯資本帳的同時，還有支持香港發展成國際金融中心的惠港政策。

自改革開放以來，無論是從正途南下的資金，還是從地下渠道南下的資金，其實都在不斷增加。原因是中國的製造業十分強勁，產品行銷全球，性價比極高，每年都有大量貿易盈餘，2026年貿易盈餘已超過一萬億美元。政府不可能把這些從外面賺來的外匯全部轉換成人民幣，這樣會導致國內通貨膨脹，以及造成人民幣升值，對中國沒有好處。 因此，政府會把相當一部分的外匯用在海外；在搞一帶一路的同時，還會讓中國的企業去海外作投資，以及放寬老百姓出外旅遊消費。這才是北水南下的客觀基礎。否則光有政策開放，若是中國賺不到外匯，說甚麼都是沒有用的。