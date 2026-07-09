中國為氣候暖化默默作出貢獻

自改革開放以來，中國已成功為7.7億農村人口擺脫了貧困，佔了全球減貧人口的70%以上。聯合國與世界銀行多次為這卓越表現表示讚賞。沒有中國，他們的全球脫貧工作不可能取得這麼好的成績。 近年，中國除了在全球脫貧工作上做出了貢獻外，又在應對全球氣候暖化方面作出了重大貢獻。爭取世界早日脫貧的工作與應對全球氣候暖化的工作，存在着根本性的不同。前者主要是為本國而做的，不管國際的情況怎樣，中國都得去解決自身的貧窮問題；後者則是為全球人類而做的，本應由世界各國一起來承擔才合理，而中國卻願意承擔大份一些，並率先帶頭起行，完全沒有計較這樣會不會吃虧。

相反，作為世界第一強國的美國(人均GDP是中國的6倍)，卻為了自身的利益，拒絕履行巴黎氣候協議的承諾。這份協議美國是有份簽署的，卻在毫無理由下反悔，還誣衊氣候暖化之說是虛假的，拒為這個偽議題作任何花費。 儘管美國背信棄義，中國仍堅守自己的承諾，爭取要在2030年前碳排放達到峰值，爭取要在2060年實現碳中和。中國沒有隨隨便便打個目標，叫叫口號就當完成任務，而是腳踏實地去作出貢獻。 中國政府長期在無利可圖的情況下，在財政上支持綠色能源的研發工作。成功地把光伏太陽能組件與風能裝備的成本分別下降了80%及60%；令太陽能發電和風能發電，在經濟上都具可行性，可以逐步代替高排放的化石能源發電。現時，全球70%的光伏組件與60%的風能裝備，都是由中國供應的。

本來可以透過出口稅，收回部分研發成本，但中國卻為了普及綠色能源，任由企業為了競爭把先進設備廉價行銷世界。相反，有些歐美國家卻妒忌中國在綠色能源方面取得的成就，想盡辦法限制中方綠色能源設備在他們國內普及，不惜妨礙自己國家減排進度。西方國家對中國電動車的排斥，就是出於同一種心態。 除此之外，中國在水力發電與核能利用上亦有長足的進步；加上在儲電裝備與輸電技術上都有很大突破，減少很多浪費，成功紓緩了地球暖化的速度。