從陶屋明器解構漢代建築

在剛剛過去的七月一日，國立新加坡大學設計與工程學院建築學系何培斌教授，在香港文物探知館進行了一場解漢代建築的講座，非常精彩。 中國傳統建築在漢朝(公元前202年－220年)經歷重大演進，建築技術不斷改良，精妙的平面佈局與外部造型日趨成熟，奠定中國古代木構建築的發展基礎。 漢代木構架建屋方式以斗栱承重，同時也出現高臺基及中軸線概念。漢代建築精妙之處，在於應用木構架結合榫卯工藝，構件之間透過榫卯凹凸連接，建成穩固的樓房。

時至今日，我們已經很難見到二千多年前的漢代木結構建築。然而，因着漢人「事死如事生」的厚葬風俗，我們可從考古出土的漢代陶屋明器(即陪葬品)，窺見漢代木構建築的巧思。香港文物探知館的「漢風泱泱：雄渾與交融的盛世」展覽，正展出多件考古出土的漢代陶屋明器，我們可透過它們解讀漢代建築。

以香港漢代最重要的考古發現——李鄭屋漢墓為例，墓中出土兩間曲尺形陶屋模型，牆上刻有木構紋線條，顯示房舍應為木構牆身建築。陶屋有三脊四坡的曲尺形屋頂，坡面劃紋顯示屋頂鋪瓦，屬中原常用的建築構件，反映中原建築技術當時已傳入嶺南。陶屋模型也細緻還原漢代農家日常：屋內婦人抱子，另一人在舂米；屋後的矮牆小院則用作圈養牲畜。 展覽中展出的兩層曲尺院落式灰陶屋，與李鄭屋漢墓出土的模型屬同類型；它們由正屋、望樓和後院組成；陶屋設雕花大窗，門上裝有鋪首銜環。上層為主人起居的「堂屋」，底層是豬圈和廁所，說明當時已有人畜分離的衞生觀念。陶屋的造型不單重現兩千年前嶺南地區先民的生活面貌，也是研究當時建築形制的寶貴依據。

漢代嶺南陶屋明器展現平民百姓生活日常，而河南焦作出土的陶倉樓明器，則反映中原地區富裕人家的生活。焦作是漢代洛陽京畿之地，孕育規模龐大的莊園(即大農場)經濟和發達的手工業，發展出全國獨樹一幟的陶倉樓建築。陶倉樓一般指帶前院的多層建築，兼具倉儲、居住與防禦功能，其複雜結構足證漢代多層木構建築技術已達高超水平。陶倉樓的形制從兩層到七層不等，部分模型更高達1.92米。

「漢風泱泱」展覽展出的七層連閣式彩繪陶倉樓，完整呈現漢代木構建築的各類構件。倉樓由院落、主樓、附樓和空中閣道四部分組成：一、二層為一體結構，三層以上的樓房設挑樑，由斗栱承托，第四層前壁有菱格花窗；門窗周圍及牆面鏤刻凹凸棱紋，頂部覆蓋廡殿頂。當中，空中閣道將主樓與附樓的第三層連接，印證漢代「複道行空」的精湛建築技術。樓身遍佈彩繪雲氣圖案，陶俑化身墓主端坐在雲霧繚繞的樓閣內，彷彿置身仙界，描繪漢人嚮往居住高樓能羽化成仙的信仰。

展覽同時展出三層三聯彩繪陶倉樓，其下層由三個圓柱狀三足糧倉組成，倉頂設有方形通風口，外有前廊及樓梯連接地面。倉體之上為樓體，外牆有紅白相間的彩繪圖案，集藝術、歷史與文化價值於一身。另外，令人驚嘆的是，這座二千年前的漢代倉體，設計理念竟與現代儲存穀物、麵粉的倉庫甚為相似，足見古代建築技術的智慧與傳承價值。