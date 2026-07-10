問大家一個問題：假如法國羅浮宮大火，在緊急情況下，你只可搶救一張畫，你會救哪一張？
羅浮宮的珍品之多有如天上星星，有名的、價值連城的……數之不盡。但在所有珍寶之中，只能救一張，你會選達文西的《蒙羅麗莎》？德拉克洛瓦為紀念法國七月革命所作的《自由引導人民》(La Liberté guidant le people)？還是大衛所繪的巨幅宮廷歷史畫作《拿破崙加冕》(The Coronation of Napoleon)？
我聽過無數的答案。有人說當然是《蒙羅麗莎》！這是鎮館之寶！那個又說當然是甚麼甚麼啦！這個價值連城……但有一位朋友的答案我認為是最實際：我會去搶救最近逃生門的一張！
這個答案非常實際，亦好現實！
我去過羅浮宮，達文西的《蒙羅麗莎》是在展館很中央的地方，即是說：儘管你想到天花亂墜，能不能及時逃走出來都是問題。所以，凡事必須在現實和理想中作一個平衡，作一個抉擇。這個抉擇不一定最理想，但一定可行，而且萬無一失。到最後，能在38,000件珍藏中救到一件，好過一件都救不到。
人生就是這樣，理想是美好的，但現實就是現實，非常冷酷，其容不下的東西，儘管你的理想是多完美都沒用。所以我經常跟朋友說，有甚麼大想頭都好，先想一想downside，就是在現實行不通的時候，你會輸幾多？輸不輸得起？輸得起就博一博，輸不起就算了。
向現實低頭就正如救羅浮宮最近逃生門的名作一樣，它一樣是價值連城，只不過它不是《蒙羅麗莎》也不是《拿破崙加冕》，但其價值也肯定不低。
一件在手，好過化為烏有。