問大家一個問題：假如法國羅浮宮大火，在緊急情況下，你只可搶救一張畫，你會救哪一張？

羅浮宮的珍品之多有如天上星星，有名的、價值連城的……數之不盡。但在所有珍寶之中，只能救一張，你會選達文西的《蒙羅麗莎》？德拉克洛瓦為紀念法國七月革命所作的《自由引導人民》(La Liberté guidant le people)？還是大衛所繪的巨幅宮廷歷史畫作《拿破崙加冕》(The Coronation of Napoleon)？

我聽過無數的答案。有人說當然是《蒙羅麗莎》！這是鎮館之寶！那個又說當然是甚麼甚麼啦！這個價值連城……但有一位朋友的答案我認為是最實際：我會去搶救最近逃生門的一張！