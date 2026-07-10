無可救藥

曾經有一個好友用「無可救藥」來形容他對這城市的喜愛，當時感受很深，因為無可救藥代表中毒已深，無得返轉頭，是一份「愛到死」的情感聯繫。能對任何人、地、事產生這種感覺，或許也是每個人生期望擁有的歷程。剛剛升中派位爆紅的新油天男生就做了一個「Happy Happy Happy」級的超級示範。無可救藥地喜愛一間目標學校，就會無比勇毅地努力奮鬥；同時心無雜念地向前，自然吸引到身邊經過的有形與無形助力。這位同學(同佢家姐)最終成功的喜悅，大家都能輕易感受到。

在房委會共築創業家聚會上，碰到很多為夢想而努力的年青朋友，縱有千萬件事想告訴他們，到最後在分享中覺得只想對他們說一件事：就是無可救藥地喜歡你做的事。只要夠喜愛，苦都可以變甘；每天都嘗到一點甜，那便足夠繼續上路、多拼一天。創業路上充滿荊棘，每日都碰到從未遇上的困難，但當注意力過分放到如何捱過明天，有時都忘記了為甚麼要開始的第一天、忘了自己有多好。請記住：你開始的願心是多麼的珍貴，除了要製造的改變，你的努力在途中亦已感動不少身邊人，別要為了終點，忘記享受路途中的風景。就算今天是最後一天，也要用第一天的心情，興奮愉快地度過！