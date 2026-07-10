AR技術提升外科手術

最近試用了擴增實境(Augmented Reality，AR)眼鏡和Meta AI智能眼鏡，更令我相信這類裝置的潛力無窮，如今AR還演變成手術室內的實用工具，讓外科醫生能看透人體表面，在經數碼強化的視野中與病人的解剖結構互動。

AR應用於外科手術是近數十年的事。1998 年，研究人員探索利用AR輔助血管內神經外科手術，透過X光影像重建血管模型引導醫生完成手術。近15年間，隨着電腦視覺、顯示技術及處理速度提升，AR逐步由實驗室走進臨床，應用於外科醫生的模擬訓練。

在骨科及運動醫學中，AR成功應用於前十字韌帶重建手術。在小兒顱顏外科，AR系統能以亞毫米級精度引導顱骨切開術，治療如顱縫早閉症等疾病，令手術時間縮短約兩成。