AR技術提升外科手術

最近試用了擴增實境(Augmented Reality，AR)眼鏡和Meta AI智能眼鏡，更令我相信這類裝置的潛力無窮，如今AR還演變成手術室內的實用工具，讓外科醫生能看透人體表面，在經數碼強化的視野中與病人的解剖結構互動。
AR應用於外科手術是近數十年的事。1998 年，研究人員探索利用AR輔助血管內神經外科手術，透過X光影像重建血管模型引導醫生完成手術。近15年間，隨着電腦視覺、顯示技術及處理速度提升，AR逐步由實驗室走進臨床，應用於外科醫生的模擬訓練。
在骨科及運動醫學中，AR成功應用於前十字韌帶重建手術。在小兒顱顏外科，AR系統能以亞毫米級精度引導顱骨切開術，治療如顱縫早閉症等疾病，令手術時間縮短約兩成。
透過將三維解剖結構直接投射於病人體表之上，醫生毋須再不斷在手術部位與旁邊的二維螢幕之間來回觀看，從而減輕精神負擔，並能更精準地穿梭於複雜的解剖結構之中。
一旦病人移動，或手術過程中組織發生變化，虛擬影像與解剖位置可能錯位，導致嚴重誤差。部分顯示器採用固定焦距，而深度感測相機的表現亦有限，均可能影響醫生對深度的判斷。而且AR系統價格昂貴，尤其還要應用於不同動物物種上。
不過，人工智能(AI)與機器學習可望提升影像處理能力、自動完成影像配準，並提供即時、動態的手術導航。若再加入觸覺回饋系統，醫生甚至能感受到虛擬物件的存在，令操作更自然、更精確，而5G網絡的數據傳輸讓世界各地的專家，能即時指導身處異地的外科醫生完成高難度手術。隨着這些尖端技術持續成熟，AR將有望成為外科醫生不可或缺的重要工具，開啟一個真正屬於精準手術的新時代。