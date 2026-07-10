「強人系列」是TVB其中一個煞食系列，視帝陳豪更以其沉穩嘅壓場感，成功奠定不同的強人形象。從《白色強人II》的灑脫醫生，到《破毒強人》奪得視帝的暗黑梟雄，再到《企業強人》中重情重義、堅守儒商精神的物流主席趙愷。最近他和視后龔嘉欣合作《美食強人》的宣傳片，又令為食觀眾充滿期待。

陳豪西裝革履與領袖氣場深入民心，在《企業強人》中，他與龔嘉欣演一對相遇相知的商界情侶，女方由基層快遞員一步步成長為企業高層的勵志演繹，與陳豪相輔相成，成為觀眾心中最具默契的實力派組合。這對大熱「強人CP」攜手進軍全新台慶特備綜藝《美食強人》，有點另類番外篇的玩味。