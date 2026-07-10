「強人系列」是TVB其中一個煞食系列，視帝陳豪更以其沉穩嘅壓場感，成功奠定不同的強人形象。從《白色強人II》的灑脫醫生，到《破毒強人》奪得視帝的暗黑梟雄，再到《企業強人》中重情重義、堅守儒商精神的物流主席趙愷。最近他和視后龔嘉欣合作《美食強人》的宣傳片，又令為食觀眾充滿期待。
陳豪西裝革履與領袖氣場深入民心，在《企業強人》中，他與龔嘉欣演一對相遇相知的商界情侶，女方由基層快遞員一步步成長為企業高層的勵志演繹，與陳豪相輔相成，成為觀眾心中最具默契的實力派組合。這對大熱「強人CP」攜手進軍全新台慶特備綜藝《美食強人》，有點另類番外篇的玩味。
《美食》這部新綜藝的節目創意極具野心，不再局限於傳統的「吃喝玩樂」或廚藝比併，而是將「企業強人」的宏觀視角融入美食界。陳豪在現實中本就是涉足咖啡產業的成功商人，由他去宣傳解構大灣區及本地飲食智慧的新綜藝實在合適不過。節目更首創將「十強美食店」帶上「萬千星輝賀台慶」的頒獎舞台，這個「美食界頒獎禮」不僅充滿話題性，更賦予了實力小店一夜爆紅的黃金機會，極具綜藝張力。
《美食強人》強調無論是名店抑或小店，都有一夜爆紅的機會，這和米芝蓮推介豐儉由人的風格相似，食肆可以由報料或自薦爭取曝光機會，主動性更加強。近年港人愛北上找尋美食，認為性價比高，面對時代潮流，本地食肆遇強愈強，老饕認為本地美食在食材和口味風格上夠國際化，仍然很有競爭力。新節目把不同風格的餐廳放在一起來次華山論劍，觀眾極度期待，不少經營者都躍躍欲試，期望可以登上擂台。無論是在注重本土情懷的香港本地，還是對尋覓「隱世美食」充滿熱情的大灣區市場，這檔節目都是強者展現實力的黃金機會。