嚴禁資金外流 並非長遠之計

我並不認為中國現時已有條件這樣做，原因是國內近年發展得比較好的是實體經濟；但金融業方面的發展仍相當幼嫩，體制未成熟，有關的官員亦缺乏經驗，加上國內投資者又沒有自我保護能力，如果貿貿然開放資本帳，很容易會被西方的金融大鱷乘虛而入，大肆掠奪，把辛辛苦苦從實體經濟得來的積累，一下子敗光。

近期香港股市與樓市都出現下調的壓力，不少分析都認為這與中央嚴控資金外流有關。有人因而提議中央開放資本帳，讓北水可以自由南下，令香港這個國際金融中心可以發展得更有活力。

因此，在現階段中國政府仍有嚴控資本帳的需要，沒有條件輕率去做一些高風險的嘗試，以保護國家與人民。

然而，單靠嚴控資金外流是不足夠的，且會衍生不少弊端。首先，從心理上而言，愈是控制得嚴密，個人與企業就愈傾向要把資金存放到不受嚴控的地方去。因為，一旦資金不受自己支配而是受到嚴控，就令其擁有權變得不完整。這是擁有資金的人都不想要的處境，他們都會設法把資金調去可自由支配的地方。

這種需要會滋生地下通道，讓不法分子獲得大量收益，從而去做更多的不法勾當。所以，我贊成社會提供一定的合法渠道，如是令政府亦可以多一筆收入。否則，對地下渠道的掃蕩，只會野火燒不盡，春風吹又生。