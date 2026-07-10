嚴禁資金外流 並非長遠之計

近期香港股市與樓市都出現下調的壓力，不少分析都認為這與中央嚴控資金外流有關。有人因而提議中央開放資本帳，讓北水可以自由南下，令香港這個國際金融中心可以發展得更有活力。
我並不認為中國現時已有條件這樣做，原因是國內近年發展得比較好的是實體經濟；但金融業方面的發展仍相當幼嫩，體制未成熟，有關的官員亦缺乏經驗，加上國內投資者又沒有自我保護能力，如果貿貿然開放資本帳，很容易會被西方的金融大鱷乘虛而入，大肆掠奪，把辛辛苦苦從實體經濟得來的積累，一下子敗光。
因此，在現階段中國政府仍有嚴控資本帳的需要，沒有條件輕率去做一些高風險的嘗試，以保護國家與人民。
然而，單靠嚴控資金外流是不足夠的，且會衍生不少弊端。首先，從心理上而言，愈是控制得嚴密，個人與企業就愈傾向要把資金存放到不受嚴控的地方去。因為，一旦資金不受自己支配而是受到嚴控，就令其擁有權變得不完整。這是擁有資金的人都不想要的處境，他們都會設法把資金調去可自由支配的地方。
這種需要會滋生地下通道，讓不法分子獲得大量收益，從而去做更多的不法勾當。所以，我贊成社會提供一定的合法渠道，如是令政府亦可以多一筆收入。否則，對地下渠道的掃蕩，只會野火燒不盡，春風吹又生。
再者，這類嚴控會令中國的企業出外發展變得非常不方便，無法當機立斷，落訂拍板，而是得走很多不必要的流程，才能申請得外匯批核。投資機會很容易被不用外匯審批的對手奪去。如是令到中國手上的資金沒法充分發揮投資功能，在國際競爭上會輸蝕給對手。
此外，過多的外匯管制還會妨礙人民幣國際化。別的國家只在某些特殊的環境下，才用人民幣做交易貨幣；但不會願意用人民幣做儲備貨幣。兌換的方便性與兌換費用的低廉性，是一個國家的貨幣會否被別國用作儲備貨幣的必備條件。因此，人民幣如果想國際化，開放資本帳是必由之路。
我之前之所以不贊成開放人民幣資本帳，主要是因為現有的條件仍不成熟，而不是贊成以後都應這樣做。有人或者會問，要到甚麼時候，具備了甚麼條件，中國才可以撤銷外匯管制？
其實，只要中國的政治穩定，經濟有動力，法制健全，稅例簡單，稅率低廉，營商環境怡人，投資回報吸引，那想流入的資金一定多過想流走的資金。屆時，嚴禁資金外流就會變得沒有必要。有資金的人當然仍會分散投資，但仍會把大部分資金放在最值得投資的地方。