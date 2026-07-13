建立北都財政管理制度 兼顧發展與穩健

上周五（7月10日），新民黨就2026年《施政報告》及香港首份五年規劃向行政長官提交建議書，其中，如何為北部都會區（北都）建設，建立長遠而穩健的公共財政管理制度，是我們的焦點建議之一。北都作為香港未來跨越式發展與經濟結構轉型的重要載體，涵蓋基建、創科及產業園區等多方面工程，所需資本規模前所未有。縱使特區政府多番強調將積極引入市場力量參與發展，但公共財政的穩定支撐依然是整項宏圖的基石。當前複雜的內外經濟環境下，如何建立具前瞻性的財政框架，確保規劃落實且有序推進，是考驗特區政府理財智慧與管治能力的重要課題。

隨著過去數個財政年度的基金回撥等財政安排發揮效用，加上特區政府近年積極開源節流，香港綜合帳目有望逐步走出陰霾、恢復盈餘。然而，短期財政狀況的改善，並不等同長遠財政結構自此高枕無憂。香港受制於地緣政治張力、全球息口波動以及本地物業市場與地價收入的結構性調整，庫房收入的穩定性面臨全新考驗。面對動輒數以千億元計、橫跨十數年的北都宏大藍圖，特區政府在公共開支與財政承擔上，必須展現更清晰的長遠規劃，方能確保財政的可持續性，避免宏大藍圖因經濟逆風而淪為財政重擔。

首先，政府監管與規劃須引入「資金需求峰值」概念，防範融資與工程超支風險。 過去香港大型基建往往因工期漫長、超支頻傳而備受公眾質疑。特區政府應就河套香港園區、新田科技城、洪水橋新發展區以及北都大學城等關鍵項目，預先訂立「資金需求峰值」（Financial Demand Peak）。此舉有助於優化多管道融資安排，讓當局提前預測並補足潛在的資金缺口，在項目早期階段即精準掌握收支風險，而非待資金告急時才進退失據，這對於維持大型項目的財政健康至關重要。

要將北都打造成「創新驅動、產城融合」的現代化新城，特區政府在公共財政管理上需引入新思維，破除過去「見步行步」或單純依賴傳統預算案短期推算的局限。新民黨建議以下三個方向，值得特區政府深思並納入政策考量。

第二，持區政府與業界須精確推算實際現金流，守住財政安全的底線。在評估政府的財政承擔能力時，不能僅看資產總額或表面上的儲備數字，更須扣除日常經常開支、長遠利息支出及各式政府擔保金額，從而準確推算未來可實際動用的「淨現金流」。

再者，國際環境多變不穩，特區政府必須建立收支基線推算機制，貫徹風險管理。特區政府須在五年規劃周期內，定期進行政府收支的「基線推算」（Baseline Projection），以掌握在最壞情境下的財政承受力，確保即使本港經濟遭遇短期下行壓力、庫房收入不如預期，北都及其他關鍵創科項目的推進節奏，亦能依靠穩健的財政儲備與預案。