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新聞
出版：2026-Jul-13 11:11
更新：2026-Jul-13 11:11
黎SIR事務處: 黎棟國

建立北都財政管理制度 兼顧發展與穩健

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0713 LAI 20260326SOB 政府官員及立法會議員考察北部都會區及洪水橋厦村新發展區社區聯絡中心 13

建立北都財政管理制度 兼顧發展與穩健

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上周五（7月10日），新民黨就2026年《施政報告》及香港首份五年規劃向行政長官提交建議書，其中，如何為北部都會區（北都）建設，建立長遠而穩健的公共財政管理制度，是我們的焦點建議之一。北都作為香港未來跨越式發展與經濟結構轉型的重要載體，涵蓋基建、創科及產業園區等多方面工程，所需資本規模前所未有。縱使特區政府多番強調將積極引入市場力量參與發展，但公共財政的穩定支撐依然是整項宏圖的基石。當前複雜的內外經濟環境下，如何建立具前瞻性的財政框架，確保規劃落實且有序推進，是考驗特區政府理財智慧與管治能力的重要課題。

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隨著過去數個財政年度的基金回撥等財政安排發揮效用，加上特區政府近年積極開源節流，香港綜合帳目有望逐步走出陰霾、恢復盈餘。然而，短期財政狀況的改善，並不等同長遠財政結構自此高枕無憂。香港受制於地緣政治張力、全球息口波動以及本地物業市場與地價收入的結構性調整，庫房收入的穩定性面臨全新考驗。面對動輒數以千億元計、橫跨十數年的北都宏大藍圖，特區政府在公共開支與財政承擔上，必須展現更清晰的長遠規劃，方能確保財政的可持續性，避免宏大藍圖因經濟逆風而淪為財政重擔。

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要將北都打造成「創新驅動、產城融合」的現代化新城，特區政府在公共財政管理上需引入新思維，破除過去「見步行步」或單純依賴傳統預算案短期推算的局限。新民黨建議以下三個方向，值得特區政府深思並納入政策考量。

首先，政府監管與規劃須引入「資金需求峰值」概念，防範融資與工程超支風險。 過去香港大型基建往往因工期漫長、超支頻傳而備受公眾質疑。特區政府應就河套香港園區、新田科技城、洪水橋新發展區以及北都大學城等關鍵項目，預先訂立「資金需求峰值」（Financial Demand Peak）。此舉有助於優化多管道融資安排，讓當局提前預測並補足潛在的資金缺口，在項目早期階段即精準掌握收支風險，而非待資金告急時才進退失據，這對於維持大型項目的財政健康至關重要。

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第二，持區政府與業界須精確推算實際現金流，守住財政安全的底線。在評估政府的財政承擔能力時，不能僅看資產總額或表面上的儲備數字，更須扣除日常經常開支、長遠利息支出及各式政府擔保金額，從而準確推算未來可實際動用的「淨現金流」。

再者，國際環境多變不穩，特區政府必須建立收支基線推算機制，貫徹風險管理。特區政府須在五年規劃周期內，定期進行政府收支的「基線推算」（Baseline Projection），以掌握在最壞情境下的財政承受力，確保即使本港經濟遭遇短期下行壓力、庫房收入不如預期，北都及其他關鍵創科項目的推進節奏，亦能依靠穩健的財政儲備與預案。

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期望特區政府積極採納新民黨具建設性的倡議，提高資金運用的透明度與效率，穩定有效推進北都發展。

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