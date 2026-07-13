停火協議簽署後，伊朗為甚麼還要襲擊霍海商船

上周二(7月7日)，再有三艘試圖通過霍爾木茲海峽的商船受到伊朗無人機的襲擊。翌日，美軍還以顏色，大舉空襲伊朗南部的軍事設施；而伊朗亦對美國在中東的軍事基地還擊；世人擔心美伊戰火重燃，引致國際金融市場連番波動，好不嚇人。幸好，美方隨即宣布，對伊朗的懲戒已經完成，和談可以繼續，世人才鬆了一口氣。 表面上看來，這次事件由伊朗挑動，美方只是作出回應；但在香港看到的西方傳媒，並沒有報道伊朗襲擊商船的原因。伊朗應該不至於連藉口也不曉得找一個吧。西方傳媒可能想陷伊朗於不義，才不予報道罷了。

其實，違反停火協議的並非只是伊朗，美國至今仍未完成撤銷對伊朗的制裁，亦未交回被凍結的伊朗資產。相信伊朗是為了促使美方早日履約，才藉海峽的通航問題，向美方施壓。 此外，伊朗從沒有放棄霍爾木茲海峽的管轄權；按伊朗的規矩，想通過海峽的船隻，必須事先與伊方協調及登記，今次受無人機襲擊的，應該是未有與伊方協調好的船隻。 其實，在14點停火協議中，伊朗並沒有答應以後船隻可免費進出霍爾木茲海峽；答應的，只是在60天談判期間暫停不收通航費，60天後，就得視乎談判的結果而定。如果談判沒有結果，伊朗會繼續封鎖霍爾木茲海峽。

這並非美國想見到的景象，因為這意味着油價會繼續高企，通脹的壓力無法紓緩，加息的陰影將揮之不去。然而美國卻沒有能力(或許只是沒有決心)，用軍事力量去打通霍爾木茲海峽。在這種形勢下，美國向伊朗作進一步退讓的機會是存在的。 伊朗在軍力上當然不及美國，但美國只能在與伊軍接觸時打勝仗，卻沒有能力肅清匿藏起來的伊軍力量，令伊軍仍有能力騷擾及威脅海峽裏的船隻。這即是說，伊朗有能力令海峽變得不安全，效果與封鎖海峽相差不遠。