LEAP是知名的科展系列，作為亞太專場是首次來港。今次落地緣起2023年特首李家超訪問中東，便邀請主辦單位考慮來港。當時就提到本地作為超級聯繫人，在科技環保和人工智能發展的機遇很多。這次ESG峰會和LEAP EAST相遇，真正是適逢其會，同時反映創科和環保存在的緊密關係。

今年已是TVB第5年舉辦ESG峰會，過去邀請主禮的官員有財政司長、金管局總裁、發展局長、環境局長等重要司局級官員，很多出席嘉賓由首屆已經支持活動，他們在論壇上不約而同提到，首屆舉辦時，社會上對環保仍然視作企業責任。經過幾年的發展，現在大家把環保視作義務承擔的同時，也發現愈來愈多的產業機遇。

今年峰會主題加入了人工智能的應用，令產業化元素進一步增加。出席的企業不少來自大灣區包括澳門，譬如主題對談環節的嘉賓之一，是深圳前海的官員，以及落地該區的香港上市公司51視界代表，另外還有轉食用廢油為航空燃油的公司代表，以及準備在香港發展電池回收的天齊鋰業代表等。