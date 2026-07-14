從指尖到展館 讓中華文化走進家庭

香港作為國際城市，具有開放多元的格局。在繁忙的都市生活中，家國情懷、優良家風與代代相傳的價值觀，顯得格外珍貴。中華優秀傳統文化不應僅存於書本，更須融入家庭，滋養下一代。從家庭到社區、從本地到大灣區的務實行動，正是傳承的關鍵，也是文化自信的根基。
為此，筆者希望透過一些貼地措施，讓文化傳承走進香港家庭的日常。「一站式家庭及婦女資訊平台」自2024年10月推出以來，已成為不少家庭的實用幫手，涵蓋婦女就業、健康、權益、家庭服務等六大範疇，提供各種生活資訊與支援服務。筆者於立法會會議上建議優化平台，增設「家國情」專欄，融入中華優秀傳統文化元素及國民身份認同的內容，如傳統節慶故事、家庭教育資源，以及家風傳承心得等。當家長能便捷地獲取資訊，便能以身教言教，在陪伴中自然地傳遞文化自信與家國情懷，增添家庭教育溫度。
線上專欄點燃興趣，線下展館則讓歷史觸手可及。博物館不僅收藏歷史文物，更能透過生動展示，讓市民親身感受歷史的重量。在粵港澳大灣區框架下，區域博物館聯盟為文物交流、巡展和教育活動提供了廣闊平台，有助促進區內文化協同發展。筆者近日於民政及文化體育事務委員會會議上，建議將「香港抗戰及海防博物館」加入聯盟，並去信康樂及文化事務署；康文署已回覆確認提交入盟申請。未來，市民將有更多機會接觸紅色文化和國家歷史文物，重溫中華民族的奮鬥歷程，深化身份認同。
文化傳承既需要創新載體，也離不開實體空間的薰陶。線上的「家國情」專欄與線下博物館中的歷史展品，共同織就了文化傳承網絡，讓中華優秀傳統文化自然融入香港家庭的生活。筆者將持續推動跨界協作，讓下一代在開拓國際視野的同時，扎根於深厚的文化土壤，自信成長。