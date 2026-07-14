從指尖到展館 讓中華文化走進家庭

香港作為國際城市，具有開放多元的格局。在繁忙的都市生活中，家國情懷、優良家風與代代相傳的價值觀，顯得格外珍貴。中華優秀傳統文化不應僅存於書本，更須融入家庭，滋養下一代。從家庭到社區、從本地到大灣區的務實行動，正是傳承的關鍵，也是文化自信的根基。

為此，筆者希望透過一些貼地措施，讓文化傳承走進香港家庭的日常。「一站式家庭及婦女資訊平台」自2024年10月推出以來，已成為不少家庭的實用幫手，涵蓋婦女就業、健康、權益、家庭服務等六大範疇，提供各種生活資訊與支援服務。筆者於立法會會議上建議優化平台，增設「家國情」專欄，融入中華優秀傳統文化元素及國民身份認同的內容，如傳統節慶故事、家庭教育資源，以及家風傳承心得等。當家長能便捷地獲取資訊，便能以身教言教，在陪伴中自然地傳遞文化自信與家國情懷，增添家庭教育溫度。