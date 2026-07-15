電視廣告以時段計價，短至幾秒，長至幾分鐘，客戶都可以選擇，真正是豐儉由人，同時可以設計出不同的推廣方案。一般來說，15秒和30秒的廣告最普及，因為節奏爽快，成本合理，可以造成入腦效果。不過，廣告是創意行業，絕不會一招走天下，過去大半年，就見到時間長的廣告數量持續上升；最喜歡用這類創意的產品之一是快銷品，包括口腔衛生產品。品牌透過素人的訪談，介紹產品的特點，令消費者慢慢建立品牌形象。雜誌節目形式的《潮流生活誌》是另一個日益受歡迎的長時段宣傳方案。

另一個使用長廣告的方法，是先推出長版廣告，然後再用濃縮版本，這些廣告很多都有故事性，製作也認真，如簡單的短片，觀賞之後有時也不會在意是否廣告。不少保險公司或金融機構都鍾情這種方式，個別知名的飲食品牌也是箇中能手。

還有另一種長版宣傳方式是資訊形節目，財金機構使用這類方式的特別多。香港是全球理財中心，管理的財富躍升全球首位，理財產品或財金市場資訊需要較多時間解釋，喜歡使用長時段廣告宣傳完全可以理解。

長版電視廣告有市場，另一個潛在邏輯是經過網絡效果廣告幾年的疲勞轟炸後，不少客戶感受到品牌疲勞，無法單靠價格或優惠競爭去推動業績，焦點重回品牌建立。電視節目屬於長視頻類別，觀眾習慣一看就是半小時、一小時的節目，能夠接受時間較長的廣告安排。這與使用碎片時間看網上短片不同，網上短片一般只有幾秒鐘就可以踢走，受眾焦點放在「X」出現，然後盡快踢走，商戶期望詳細解釋產品賣點，難度和費用非常之高。如果要像電視做到一晚同時間接觸百多萬觀眾，幾乎是不可能的任務。長版電視廣告暢所欲言、講清講楚的優點，成為了今年廣告隱然成形的潮流。