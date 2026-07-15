樓市硬著陸是內地消費不振的主因

根據國家統計局的公布，6月份居民消費價格指數(CPI)按年只升了1%，略低過預期。當環球皆因霍爾木茲海峽無法全面復航而受通脹威脅時，中國的消費價格指數卻可維持在這麼低的水平，實令人有點意外。 這可以是一件好事，但同時亦可以是一件壞事。好的地方是這顯示中國早已為石油供應受到干擾作好準備，綠色能源的補充力量很夠；不像外國估計那樣，對輸入外來石油有這麼高的依賴。不好的地方是中國民間的消費意欲依然低迷，沒法對經濟起足夠的拉動作用；更令發展蓬勃的中國製造業無法充分舒展，以致內卷嚴重；很多優秀的企業，空有勝人的生產力，卻沒法有盈利。

在這種情況下，很多中國的廠商都只好把過剩的產品出口外銷，令當地的廠商飽受壓力，抗拒情緒高漲，中外關係亦因而弄得很緊張。 面對這種情況，中國政府已減息、降準，放寬貨幣供應，希望可以吸引人們作更多的消費，以拉動內需；可惜效果並不明顯。 西方經濟學家多認為中國應加強QE的力度，但中國政府卻擔心大水漫灌會造成浪費，其後遺症可能令經濟積重難返，所以在放寬QE的力度上，至今仍非常謹慎。 中國之所以放了水仍沒法增加太大的消費量的原因，是大量資金都被房地產市場吸收了有關。自從2021年房地產市場全面爆雷後，房地產的市值蒸發了三分之一以上，涉及的資金數以萬億計。中國的老百姓逾七成都已自置居所，且有向銀行貸款。他們都有需要盡快修復其資產負債表。結果，政府放出來的水，大都被用來修復資產負債表。不先解決這個問題，量化寬鬆的效果就會大打折扣。

修復資產負債表的最有效方法，不能單靠政府放水去填補空缺，這樣花費太大；最佳的方法，莫如令資產價格自行回升。政府需要做的，並不是把樓價托上以前的高位，而是只須協助市場為樓價築底；亦即是說，讓市場可感覺到，樓價跌到某一個水平就會有支持力。 那就需要政府在樓價跌到某一個水平的時候就積極入市，買物業做公務員宿舍，買政府自己的辦公室，買人才房，買扶貧用的福利房，買配合舊區重建的拆遷房，還可以為民間的公益機構，提供辦公與住宿地方。這類做法雖然粗暴一些，但效果亦會十分直接。因為房地產是以比較法作估價的，只要有成交，其他的買賣就會以之前的成交價作依歸。