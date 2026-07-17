我有一位親戚，我們都認為她非常神奇。神奇的地方是甚麼？就是她從不憂慮。隨便舉個例子都嚇親你。
她最近一次騎馬，在馬上跌了下來，胸骨斷了，這是大件事！任何一個人都嚇死，但她非常冷靜，意外在外國發生，她決定回港做手術，於是找醫院團隊，將自己由外國「運回」香港，入住了聖保祿醫院。
在醫院看見她一派淡然。對比下，我反而好緊張，不斷問她痛不痛？甚麼時候做手術？手術成功機率多少？她卻淡淡地說：「姐姐，不用擔心。痛是痛的，但還好。」
她身邊的朋友都說，她是一個奇人，心理質素非常好。即使壞事發生了，她只集中精力處理當下，從不多想，也不亂猜，不作無謂的估計去嚇自己。
她令我想起了一個故事。
話說有一個心理學家做了一個很有意思的實驗。他要求一群實驗者寫下未來7天擔心的事，然後投進一個大型的「煩惱箱」。過了一個月後，大家把這個箱打開，看看之前擔心的事情發生了幾件？
結果九成沒發生。
實驗證明，絕大部分的煩惱都是自找的，算是自尋煩惱吧！是自己把自己陷入一片愁雲慘霧中。像我那位親戚很少有，她說：「想太多，自尋煩惱，愈想愈怕。事情發生就接受和處理，就是這樣簡單。」
手術才過了兩個多月，她又要「飛」了。我說：「你剛剛做完大手術，是不是留港比較好？」她說醫生認為她已經痊癒。
這位奇人，我想學都學不到！