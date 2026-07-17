我有一位親戚，我們都認為她非常神奇。神奇的地方是甚麼？就是她從不憂慮。隨便舉個例子都嚇親你。

她最近一次騎馬，在馬上跌了下來，胸骨斷了，這是大件事！任何一個人都嚇死，但她非常冷靜，意外在外國發生，她決定回港做手術，於是找醫院團隊，將自己由外國「運回」香港，入住了聖保祿醫院。

在醫院看見她一派淡然。對比下，我反而好緊張，不斷問她痛不痛？甚麼時候做手術？手術成功機率多少？她卻淡淡地說：「姐姐，不用擔心。痛是痛的，但還好。」