今年又有十多名實習生出現在辦公室，短短幾星期，他們在每周例會的分享已經愈來愈有質素。無論在參訪的經歷、活動的體會、組織的學習，都能開始深度地「過心」。這些就是近20年來Social Leaders Program最期待的畫面。同事希望同學可以幫忙把大量的地區資料放到地圖上，但對於分派這種重複性工作感到不好意思，想不到同學回了一句：現在約朋友在當區食飯變得容易了。沒有最好的環境，只有最好的心態；改變不了這世界，就改變自己的境界。

聽說原來今天找實習機會，也不是太容易的事。所以特別開心聽到有些後輩自己主動出擊，發信到未有招聘的公司而獲得機會。而工作環境本身亦很捲，同事要找多餘精力帶新人，其實都很累，莫說是近乎白紙、期間限定的學生。所以一般學生遇上較無聊的工作環境、整天重複性的工作、無盡的網上資料搜索，幾乎難以避免。記得年輕時在工廠執貨、在廚房炸雞，感覺太悶，就開始幫自己計時，每天嘗試破世界紀錄；會議上被委派執頭執尾、紀錄議程(未有A.I.嘛！)我就心演老闆，猜度他如何回應問題；就算不斷影印、傳真(唔知係咩就去博物館睇下)，都偷偷記住不明白的用語，之後求教同事。你想用盡我勞力？我就變態地加倍努力，用盡每個得來不易的機會。沒有人可以阻止你透過不完美的世界，尋找更理想的自己。