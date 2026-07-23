珠寶與衛生巾互不相干?

香港人熟識的高端珠寶品牌Tiffany & Co.，承載着無數求婚的時刻。最近Tiffany 在北京的法庭上與一個衛生巾品牌「艾芙尼Alffany」(下稱Alffany)對簿公堂，正循行政訴訟要求內地法院宣告「Alffany」商標無效，案件7月9日在北京市高級人民法院二審開庭。結果可能於數個月內揭盅。

營運Alffany的上海公司辯稱，品牌取意自艾草及寓意是「呵護你」，衛生巾與珠寶是牛頭不答馬嘴的產品，消費者不會混淆。Tiffany & Co.早於2017年就因近似而成功申請撤銷Alffany的一個商標。上月LVMH才就飲品品牌 Molly Tea「茉莉奶白」侵權獲判千萬元賠償，奢侈品集團維權已成常態。