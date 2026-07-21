認識籍貫，扎根文脈，向陽成長

不知從何時開始，學生個人手冊當中，已經取消了籍貫登記欄目。追溯原因，大概是課程改革之後，傳統中國歷史科目修訂為通識課程，漸漸弱化了鄉土根源與祖源認知的教育。正因為這樣，我哋更加要重新重視、大力強調讓新一代小孩認識自己的籍貫，重拾源遠流長的本土文化傳承。 籍貫，係每一位中國人嘅文化根脈，係刻於血脈之中嘅鄉土印記。對於剛剛認識世界嘅小孩而言，從小認識自己的籍貫、了解家鄉故事，不單止係認祖追宗嘅文化傳承，更是扎根本土文化、融入大灣區、認識祖國嘅重要一課，意義深遠。

小學階段係價值觀萌芽、認知成長嘅黃金時期。將籍貫教育重新融入學生手冊，係最貼地、最有效的文化啟蒙方式。不少小孩自幼於城市長大，對鄉下、祖籍一無所知，久而久之，便會遺失祖輩的根源記憶。小孩從小牢記自己的籍貫，清楚自己源於哪一片土地，聆聽家鄉的風土人情、祖輩的樸實故事，便能在心間種下歸屬感的種子，明白飲水思源、不忘本源的道理。 我哋身處粵港澳大灣區，灣區各城文脈相通、民俗相近、鄉情相融。各地籍貫承載的鄉土文化，都是大灣區文化不可或缺的重要部分。小孩認識自身籍貫、認知嶺南風俗與家鄉特色，就能將個人鄉情融入大灣區的共同文化之中。不同籍貫的小孩互相分享家鄉文化、彼此包容理解，有效拉近距離，推動社群和睦、社會融合。