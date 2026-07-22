民主精神的體現

這次美國之旅雖然走訪了古戰場，例如蓋茨堡和約克鎮，以及美國的舊城/舊都如列治文和威廉士堡，但印象至深還是參觀國會辦公大樓。參觀過後，對於美國的民主精神便會不言自明。 老實說，平時到華盛頓旅遊，景點本來就很多，而且所有博物館都是免費，所以無端白事是不會參觀國會辦公大廈的。進去時，很自然抱著參觀立法會的心態，不過很快便知悉進入辦公大樓是不用預約或登記的——人民不僅有權進去，而且何時都能進去，這樣才叫民主。當然，進去時安檢還是必要的，但只要不觸動警報，帶甚麼進去都可以，帶埋早餐入去食也無妨，沒有人會管你。

進去後，基本上你去哪裏都可以，人們誤闖一些正在開會的會議室也十分常見。原則上，議員是有義務接見人民的，所以在辦公大樓內訪問任何一位議員的辦公室都可以，當然議員在不在是另一個問題，但辦公室內的職員有責任接待你。你查詢、投訴、閒聊都可以——議員深知道他們是人民的代表，只是公僕而已，亦唯有這樣，才可真正叫做「人民當家作主」，一句「尊貴的議員」已是錯了。 幾棟辦公大樓之間是有地下通道連接的，其中三棟更接通了國會地鐵，不過就僅限議員、議會相關人員與職員使用。在地下連接通道裏，也設有擦鞋店、銀行、郵政局和禮品店。自助餐廳是開放給公眾的，相信有補貼，價錢相當相宜，餐廳旁邊也有星巴克咖啡店。