過去兩星期，一群高中生參加了城大首屆「獸醫沉浸式體驗課程」，內容多元精彩：公共衛生課介紹「健康一體化」理念，食品生產課解釋家畜健康與福利的重要性，動物園獸醫學及珍稀動物醫學課教授複雜技術，野生動物法證及動物福利課示範如何協助打擊偷獵活動。
學生參觀診斷及病理實驗室，學習血液樣本、活組織檢驗及糞便分析如何揭示肉眼看不見的疾病成因。在病理解剖實驗室，學生親身觀察動物屍體解剖。課程亦設有臨床技能訓練，學生可在牛隻模型上練習觸診牛嬰。在香港導盲犬協會的狗隻訓練課中，學生認識導盲犬高度專業的訓練過程。
在山羊農場，學生要清理羊舍，照顧性格固執的山羊。在雞場裡，他們檢查家禽健康。在馬術中心，學生要掌握天生敏感易驚的馬匹。在香港賽馬會馬醫院，他們一窺馬匹醫療與照護的專業水平。這些實習並非追求技巧完美，而是測試學生的個人特質，確定自己是否具備耐性、自信及體力與擔驚受苦的動物共處。
最後，課程進一步拓闊學生對保育與動物照護的視野。在嘉道理農場暨植物園等野生動物拯救中心，學生學習不同動物在飲食及棲息環境上的特殊需求。在海洋公園，他們了解到獸醫除了照顧海洋生物外，還要支援相關科研工作。
這個密集而多元的課程，本身就是一場嚴格的考驗。完成課程後，學生對獸醫專業的理解不再停留於浪漫想像，而是建立起更全面、更真實、更深刻的尊重。歸根究柢，這項課程並非只為培養出一批未來獸醫，而是確保每位學生都能找到真正屬於自己的未來——無論最終是在獸醫專業之中，還是在另一條同樣值得尊重的人生道路上。