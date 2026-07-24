過去兩星期，一群高中生參加了城大首屆「獸醫沉浸式體驗課程」，內容多元精彩：公共衛生課介紹「健康一體化」理念，食品生產課解釋家畜健康與福利的重要性，動物園獸醫學及珍稀動物醫學課教授複雜技術，野生動物法證及動物福利課示範如何協助打擊偷獵活動。

學生參觀診斷及病理實驗室，學習血液樣本、活組織檢驗及糞便分析如何揭示肉眼看不見的疾病成因。在病理解剖實驗室，學生親身觀察動物屍體解剖。課程亦設有臨床技能訓練，學生可在牛隻模型上練習觸診牛嬰。在香港導盲犬協會的狗隻訓練課中，學生認識導盲犬高度專業的訓練過程。