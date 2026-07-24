勝者為王，敗者為寇。這是長久以來的社會法則。但似乎這次世界盃未能應用在阿根廷隊身上，拿到亞軍卻好像輸掉世界。作為非專業球迷，偶爾半夜起來看世界盃已經是極限，所以亦不敢濫竽充數、穿鑿分析。可是，同樣是決賽的阿根廷與美斯，上屆與今屆的感覺反差實在太大，由眾望所歸到失去民心，簡直就是180度的改變，而這與球技戰術沒有多大關係。

價值觀今天變得十分重要，所謂勝與敗，亦難以用單一維度去簡單判斷。不計手段而拿到的結果，亦不會受到普羅大眾的歡迎與尊重。反之，在爭取冠軍的過程中，令這世界矚目的賽事綻放更崇高的運動員精神、傳頌更宏大的普世價值觀，同樣是莫大的勝利。來自小島佛得角的禾仙夏，成功的除了是神級撲救技術，更有他背後的奮鬥故事及家人的溫馨支持。巨星C朗多年來無比自律的意志，令他以41歲世盃「高齡」仍在場上大放異彩。但最令人動容的還是他在隊友祖達離世周年入球，換上對方球衣致敬的一刻。比寧咸沒有貪功為自己製造更高入球，而為薩卡頂住壓力、成全帽子戲法，令本來已經外表討好的他更靚仔！