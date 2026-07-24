《中年好聲音4》經過大半年的鏖戰，進入最後直路。早前TVB主席許濤在爭入7強最後一輪賽事前夕，趁放飯到場和參賽者和台前幕後打氣，令現場氣氛即時升溫。
《中年好聲音》由啟播到現在，每季都有新變化，參加的歌手每季各有特色。今季加入蒙面唱將藝人，「企鵝人」周志康一直殺入10強，歌唱水平為觀眾廣泛認知，事業大有發展。
今季參賽者水準極高，10強已各具風采，令人目不暇給。各人由最初過百人的入圍者到現在擁有自己的粉絲，變化十分之大，主要體現在外形和歌藝上。最初出席賽事啟動的記者，群雄雲集，各路人馬沓雜，頗有眼花繚亂感覺。經過一輪百駿競走，愈到後段，參賽者的個人風格和形象日益突出，更重要是歌唱水平隨著比賽過程的淬煉不斷精進提升，原先實力超班的熱馬，最後也有機會在直路被趕過頭超前。
經歷幾季的蛻變，賽事面目不知不覺間已經有巨大變化，總體方向就是持續「升呢」。從參賽者的地域由香港擴至大灣區、東南亞，以至歐美，就見到節目影響力滲透全球，今季賽事決戰港外比例有可能創新高。演出場地同樣由電視城衝向啟德體育園，製作費增加之餘，演出場面大幅提升，能夠有機會一登這個舞台，就已是很多歌者的夢想。以廣告贊助來說，今屆就衝出香港，邀請了參賽者北上接受齒科服務，以靚牙和觀眾見面。
爭取決賽現身權，大家議論紛紛，各有心水人選，這是製作組最為樂見，因為節目眾目所視，最緊要好睇。從8月23日決賽夜的購票潮，這個目標已經超額完成。