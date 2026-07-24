《中年好聲音4》經過大半年的鏖戰，進入最後直路。早前TVB主席許濤在爭入7強最後一輪賽事前夕，趁放飯到場和參賽者和台前幕後打氣，令現場氣氛即時升溫。

《中年好聲音》由啟播到現在，每季都有新變化，參加的歌手每季各有特色。今季加入蒙面唱將藝人，「企鵝人」周志康一直殺入10強，歌唱水平為觀眾廣泛認知，事業大有發展。

今季參賽者水準極高，10強已各具風采，令人目不暇給。各人由最初過百人的入圍者到現在擁有自己的粉絲，變化十分之大，主要體現在外形和歌藝上。最初出席賽事啟動的記者，群雄雲集，各路人馬沓雜，頗有眼花繚亂感覺。經過一輪百駿競走，愈到後段，參賽者的個人風格和形象日益突出，更重要是歌唱水平隨著比賽過程的淬煉不斷精進提升，原先實力超班的熱馬，最後也有機會在直路被趕過頭超前。