皇后像廣場風水(六)

新建中國銀行像一把尖刀，對正滙豐銀行直斬。坊間傳說，銀行為對抗此「刀煞」特別加一些設計，首先是在銀行屋頂加了兩座「超大」型的「玻璃抹窗器」，它比一般的「抹窗機」大很多，其頭部正對中銀，像兩把「手槍」，在頭部晚上更亮起兩個紅燈，像手槍向中銀開火一樣。此外在面對中銀的一系列玻璃走火梯上，每晚有不同顏色燈光照明，以化解中銀之刀煞。

風水之說，除了「形勢」之外，也講究時間空間。滙豐在2007年發出盈警，2008金融海嘯爆發，事後美國以針對非美系銀行，罰了滙豐一個天文數字的罰款，其實這問題，與滙豐在倫敦金絲雀碼頭遷冊後之總部有關。金絲雀碼頭是倫敦泰晤士河流過主要主區後的一個大轉變而形成的凸出半島，過了這裡便直流向東出海，在風水上這是泰晤士河的「羅星」；因為羅星塞著出水口，財勢才會積聚，金絲雀碼頭以西是倫敦之中心區，向東後便是東區一般平民之區。