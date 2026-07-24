皇后像廣場風水(六)

新建中國銀行像一把尖刀，對正滙豐銀行直斬。坊間傳說，銀行為對抗此「刀煞」特別加一些設計，首先是在銀行屋頂加了兩座「超大」型的「玻璃抹窗器」，它比一般的「抹窗機」大很多，其頭部正對中銀，像兩把「手槍」，在頭部晚上更亮起兩個紅燈，像手槍向中銀開火一樣。此外在面對中銀的一系列玻璃走火梯上，每晚有不同顏色燈光照明，以化解中銀之刀煞。
風水之說，除了「形勢」之外，也講究時間空間。滙豐在2007年發出盈警，2008金融海嘯爆發，事後美國以針對非美系銀行，罰了滙豐一個天文數字的罰款，其實這問題，與滙豐在倫敦金絲雀碼頭遷冊後之總部有關。金絲雀碼頭是倫敦泰晤士河流過主要主區後的一個大轉變而形成的凸出半島，過了這裡便直流向東出海，在風水上這是泰晤士河的「羅星」；因為羅星塞著出水口，財勢才會積聚，金絲雀碼頭以西是倫敦之中心區，向東後便是東區一般平民之區。
滙豐設總部在這半島是「羅星」，並非正之龍脈，運旺時可以興盛一時，運過便會衰落。因亞太香港是滙豐最賺錢的地區，所以銀行也改變策略，結束世界各地不賺錢的分行，集中香港發展，近年滙豐的發展也不錯，股價有所回升。
皇后像廣場之西面，是由置地公司發展在南的太子行及在北的文華酒店。這兩座建築四四正正，四平八穩；而太子行更是上方下闊，像一個「印信」，建築上可能平平無奇，但在風水上是最佳的形格。所以租戶不少一租便是半個世紀，其中包括許多世界有排名的會計師行、律師行等專業公司；最旺時期，如貴公司不是「世界五百強」，也不可排隊等候有沒有空位。
文華酒店在六、七十年代一直是亞洲地區十大最佳酒店之列，雖然設計已追不上更新更大的新酒店，但卻是整個集團之總部，至今也是香港頂級酒店之一。花無百日紅，時來運轉，太子行及文華酒店，風水位置雖好，但也會迎來時運之改變。(下期續)