世界盃餘話

世界盃足球賽已曲終人散，但街談巷語之中，仍有不少世界盃餘話，聽來十分有趣。 阿根廷衛冕失敗，自然是一大話題。不過，重中之重的內容是：他們打得很茅，贏英格蘭那場已是勝之不武；決賽輸給西班牙，但又不服輸，球員不接受訪問；美斯也沒有風度，好像以前馬勒當拿那樣，憑着「上帝之手」取得世界盃冠軍，兩人都不能稱為阿根廷「球王」。 內地更有球迷表示，要把阿根廷踢出世界盃賽。不知是否因為美斯來港時不落場表演，至今仍是心有戚戚然？

我對這些反應的反應是——沒有反應！因為各人可以有自己的反應；喜歡也好、反感也好，只有不影響別人，你谷到爆或者嬲到爆，也是你的自由。 另一個有趣的話題是：原來中國一批大富豪約定一起在現場觀看世界盃決賽，包廂欣賞，還把集體照放上網。據照片所見(除非是假的)，香港人熟悉的馬雲等人也在其中。這本是一般話題，但網民的話題比這個罕有場面更多──「我們不是想看大富豪在世界盃決賽周出現，而是想看見中國代表隊在世界盃決賽周出現。」