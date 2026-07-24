買賣股票可獲得財務自由嗎？

很多人都以為，買賣股票賺錢是獲得財務自由的一種最方便途徑。現實是這個途徑雖然方便，但成功率很低，大部分走這條路的人，不但沒有成功，還可能將自己的積蓄也輸掉了。 走這條路的門檻很低，有幾千元積蓄，已可以有一定的選擇了。有些證券行為了招徠，開戶口還有股票送，而且佣金非常優惠。只要懂得在電話的鍵盤上按幾下，就可以落單做買賣了。如果好彩的話，買入後股價上升，賣出就有錢賺。 正因為入市的門檻低，很多在股市做買賣的人，連股市的功能也不清楚，只知道買入後會升會跌就是了，與去澳門買大細的分別不大。他們最熱衷的是問人攞貼士，哪個「冧把」多人講就落注，他們大都成了大鱷的點心。即使頭一輪未輸，還有下一輪等他們再來輸過，直到財散人安樂。

當然，市場上亦有一些知識水平較高的投資者，他們又做基礎分析，又做技術分析，還懂得利用衍生工具，然而他們的成績亦好不到哪裏去。有機構做過研究，他們揀股的命中率，與找隻猩猩來擲飛鏢差不多。 出現這種情況的原因，是世上所有未發生的事情都有其或然性，連上帝也把未來留給人的自由意志作選擇，如是導致後市一定是猜不準的；即使是最英明的投資者，亦有猜錯的機會。 比較可行的投資方法，是學巴菲特的價值投資法。其核心精神是透過基本面去分析及評估一間公司的「內在價值」，並在股價低於「內在價值」時買進，藉「安全邊際」降低風險，以取得較高的回報。

這個道理說出來很簡單，問題是一般散戶要掌握一間公司的基本面並不容易，單是看公司的年報是不足夠的。投資者對公司的業務性質、競爭形勢、行業痛點，以及想投資的公司是否有「護城河」等，掌握了這些基本資料，才可以知道這間公司的股票值得持有多久。 有時，一間公司的基本面本應值得持有，只是普通投資者缺乏慧眼、沒法理解其內在價值，以致公司的股價遲遲沒法反映它的市值。買中了這樣的公司，可能等到地老天荒也賺不到錢。我們千萬不要以為，只要長期持有，最終都會賺錢的。因為長遠而言，人總是要死的，而公司亦會倒閉的。