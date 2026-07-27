上星期，TVB舉行了更改名稱的發布儀式。公司準備更改名稱的建議提出了一段時間，觀眾和社會各界早有所聞，舉行儀式是因應各項法律程序基本完成，正式公布各方。 新名字英文是TVB Limited、中文是無綫集團有限公司，有別於過往上市公司官方上市名稱電視廣播有限公司。對市民大眾來說，TVB和無綫一早深入民心，比官方名稱更為熟悉。從業務意義來說，新名稱代表集團業務不單經營電視，同時經營跨平台和不同形式的娛樂文化業務，更加符合新的社會形態。TVB多元發展不是始於改名之時，正名是對內對外都標誌出清晰的方向，達致名正言順，不言而喻的效果。

大約60年前，TVB透過大氣電波提供免費電視娛樂，當時是最先進的電訊科技，多年走一下來，公司一直與時並進，追著技術的改變為大眾提供優質服務，包括透過龐大投資進行數碼化，同時開始串流平台，網絡等渠道，增加傳播的途徑，同時為不同世代的觀眾做出符合口味的本地內容。在渠道多元化下，TVB仍然保持黃金時間最高超過20點的收視，同時憑藉串流平台回看、社交媒體等途徑，令受眾有更多欣賞的方式，同時做到在平台多元化下，影響力有增無已的效果，不單坐擁全港約八成以上的收視，同時是本地網絡流量最大的內容供應商。