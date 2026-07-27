青年向上的視野和態度

應大埔青年協會邀請，筆者在上周末出席「大埔區傑出學生領袖培訓計劃2026啟動禮暨香港五年規劃青年諮詢會」，並向青年人分享，如何配合香港首個五年規劃去裝備好自己。筆者向青年人強調，香港得天獨厚的優勢，是在一國兩制下「紮根香港、背靠祖國、聯通世界」。

近年來，學界在課程內外都不斷增強國民教育的元素，讓學生了解國家的歷史和發展，培育國民身份認同之心志。因此，筆者向青年人強調是時候認真想想如何「聯通世界」，即建立正確的世界觀，要以「中國視野」看世界，並要謹記國父遺訓：「必須喚起民眾，及聯合世界上以平等待我之民族，共同奮鬥」。作為香港教育城董事會主席，在分享環節時，主持人向筆者提問：青年人如何做好自己，去迎接AI年代的挑戰呢？筆者便引用了兩周前在本專欄發表的文章，指出在AI年代，有三類人才最有價值：「判斷型人才」、「共享型人才」、「自驅型人才」；並就「共享型人才」加以闡釋。要成為「共享型人才」必先建立正確的心態；筆者勉勵青年人不要斤斤計較，不要怕蝕底！青年人若透過AI去幫助自己完成任務，其實也應該透過AI幫其他不懂AI的同事去完成任務，並且把貢獻延伸至整個團隊；久而久之，自己便成為團隊內的成功關鍵。